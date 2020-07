Какво е "истински" българ/ин/ка

Кристен Годзи (р. 1970) е американска етнографка, специалистка по Русия и Източна Европа, преподава в Пенсилванския университет. Годзи е особено свързана с България, където след 2000 г. е работила върху различни научни изследвания и познава добре реалностите в нашето общество.Кристен Годзи е от важните имена в областта на феминизма и науките за пола (gender studies).Една от последните й книги - Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence (2018) - предизвика международен шум и вече е преведена на 12 езика (без български, засега).Последната й книга - Second World/Second Sex (2019), която предстои да бъде публикувана и на български през есента на 2020 г. от издателство "Изток-Запад" - третира преплетените истории на феминизмите и женските движения във Втория, Третия и Първия "свят". В блога си Годзи споделя, че е любителка на кучета порода басет и колекционира пишещи машини.