Спорт и омраза

Най-известните ултраси у нас са тези на Левски и ЦСКА. Агитките се разделят на фракции. За "Левски", фракцията с най-крайни нагласи е "София-Запад", създадена през 1999 г. Те оглавяват секция Б на "Герена" и наскоро издадоха своя юбилейна книга (не е първата им), има и песни, писани за тях. За ЦСКА това са "Енимълс" (Животните) от сектор Г. Има и други хулигански фракции, фенове на различни отбори - повечето по-големи градове и квартали имат свои собствени. Фракциите имат лидери, а тези на двете гореспоменати са прекарвали време в затвора. Според изказвания на лидера на "София-Запад" сред тях има хора с всякакви професии, включително адвокати, а по думи на самите фенове членуването е въпрос на чест и доказване. Твърди се, че присъствието на т.нар. скинари в агитките на ЦСКА вече е намаляло.

Расистките прояви на агресивно настроените агитки се състоят в обидни слогани, нацистки символи и поздрави, издаване на маймунски звуци, замерване на футболисти на терена с банани и други предмети, заплахи и физическо насилие. На 20 април 2013 г. фенове на "Левски" опъват знамена със свастика и с поздрав за рождения ден на Хитлер. Същите агитки иронизират кампанията на УЕФА срещу расизма от същата година - Say No To Racism, издигайки надпис Say Yes To Racism ("Кажи да на расизма").

Крайните фракции са причината за санкциите, които УЕФА налага на Българския футболен съюз (БФС). През 2017 г. на мач Левски - ЦСКА фенове на "Левски" издигат свастика, за което отборът е глобен с 19 хиляди лева. От УЕФА вече са провеждали дисциплинарни разследвания срещу БФС, включително след инцидентите по време на евроквалификационните срещи с Косово и Чехия в средата на юни миналата година и мача с Англия през октомври. Тогава играта беше спирана няколко пъти заради различните расистки скандирания и нацистки поздрави на стадиона, но президентът на БФС Борислав Михайлов каза, че българската публика по никакъв начин не може да бъде определяна като "расистка" или "враждебно настроена". Въпросът на "Капитал" към Дисциплинарната комисия на БФС за мерките за справянето с расистките изяви и инициативи за развиването на толерантна среда във футбола остана без отговор.