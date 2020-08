Вечерни новини: Борисов обмислял да си тръгне, но няма; Кабинетът разпредели стотици милиони

Най-голямата хотелиерска група в Европа - френската Accor, планира да освободи 1000 души персонал заради огромен спад на бизнеса покрай пандемията. Веригата, която притежава марки като Ibis и Movenpick, вкл. столичния хотел Ibis, отчете снощи срив от 154% на годишна основа на печалбата преди лихви, обезценка и амортизация. Показателят е потънал до минус 227 милиона евро.

Американските компании са намалили рязко наемането на служители през юли, което е знак, че икономическото възстановяване от корона кризата се забавя. Разкритите работни места са само 167 хил. при очаквания за 1.5 млн. Това е доста под добавените 4.3 млн. през юни и 3.3 млн. през май. Така в икономиката все още има 13 млн. работни места по-малко спрямо февруари, когато не беше избухнала епидемията.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО

И Надал се отказа от US Open, Григор Димитров още се колебае

Носителят на 19 титли от Големия шлем в тениса Рафаел Надал няма да играе на US Open заради пандемията, обяви испанецът. САЩ е на първо място в света с над 4.7 млн. души, заразени с вируса, а починалите са над 150 хиляди. В US Open вече обявиха, че няма да играят водачката в ранглистата при жените Ашли Барти, Ник Кириос и рекордьорът в Големия шлем Роджър Федерер, който беше опериран. US Open ще започне на 31 август, като все още част от участниците се колебаят. В тази група е и Григор Димитров, който се възстанови от вируса, но заяви, че е изкарал болестта доста тежко и не е сигурен за турнира.