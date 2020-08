"Репортери без граници" осъдиха нападението срещу журналистката Полина Паунова

Една от най-влиятелните организации за защита на медиите и свободата на словото - "Репортери без граници", осъди нападението срещу журналиста от "Свободна Европа" Полина Паунова. Тя беше нападната от маскиран, докато отразяваше националната конференция на ГЕРБ в сряда. Няколко пъти телефонът ѝ беше избиван, докато снимаше, а симпатизанти на управляващата партия гледаха безучастно. Тя беше дърпана и удряна. Паунова беше обиждана и от човек с бадж на партията, който отговаряше за пропускателния режим на събитието. От "Репортери без граници" поискаха властите в България да разследват и установят нападателя.

#Bulgaria: While covering the conference of the Prime Minister @BoykoBorissov's party in #Sofia, the journalist Paulina Paunova from @RFERL was assaulted & her phone was thrown multiple times. @RSF_inter calls on the authorities to investigate and identify the perpetrators. pic.twitter.com/FErqYkkH9w