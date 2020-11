Уикенд новини: За два месеца бюджетът от излишък ще мине на 5 млрд. лв. минус, газът поскъпна с още 14%

Онлайн конференция Ecommerce and Retail Summit

На 5 ноември е конференцията Ecommerce and Retail Summit: Restart, Reconnect, Rechain. Тя се организира от "Капитал" и е наследник на предходните успешни формати Retail in Detail и Strategies for Ecommerce Success. Събитието, което ще се проведе в дигитален формат, ще постави акцент върху предизвикателствата, адаптацията и развитието на ритейла в един постпандемичен свят. Аудиторията ще може да гледа срещата онлайн и ще има достъп до digital goodie bag с ексклузивно съдържание от лекторите и спонсорите, както и до инструменти за ефективен нетуъркинг. Повече информация за лекторите и програмата можете да видите на уебсайта на събитието и във Facebook, а с различните възможности за участие можете да се запознаете на страницата за регистрация.

IN MEMORIAM

Почина кинолегендата сър Шон Конъри

Фотограф: Reuters

Шотландският актьор е починал на 90-годишна възраст в дома си на Бахамите. Той е първият, който играе британския агент Джеймс Бонд на голям екран. Появява се в седем от шпионските трилъри. Шон Конъри влиза в ролята на Агент 007, създаден от писателя Иън Флеминг, през 1962 г. в "Доктор Но". Превръща се в легенда на киното с умелите си превъплъщения и в други роли във филми като "Шотландски боец", "Името на розата", "Недосегаемите" (за която през 1988 г. получава "Оскар"), "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход". В дългия си творчески път е играл в над 90 филмови роли. Носител е на общо 31 награди, сред които "Оскар", БАФТА и "Златен глобус", и има 14 номинации за филмови отличия. Бившият първи министър на Шотландия Алекс Салмонд публикува изявление по повод кончината на Конъри, описвайки го като "най-великия шотландец в света, последният от истинските холивудски звезди, съвършеният Бонд". Конъри получава почетно рицарско звание от кралица Елизабет през 2000 г.