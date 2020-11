Съветът на европейските адвокати с позиция срещу действията на Иван Гешев

Сериозни опасения за статута и липса на отчетност на главния прокурор, публичните му атаки срещу адвокатурата и системни действия, които подкопават принципа за презумпцията за невиновност. Това са акцентите в специална позиция на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), изпратена до председателя на парламентарната пpaвнa ĸoмиcия Aннa Aлeĸcaндpoвa, пpaвocъдния миниcтъp Дecиcлaвa Axлaдoвa и пpeдcтaвлявaщия BCC Бoян Maгдaлинчeв, с копие до председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

Така CCBE, която представлява адвокатурите и правните общества в 45 държави (а чрез тях и повече от един милион европейски адвокати), е поредната международна организация на юристи, изразила загриженост за върховенството на правото в България през последната година - извън институционалната реакция на органите на ЕС в Брюксел и Съвета на Европа. Преди това Асоциацията "Европейски магистрати за демокрация и свободи" (МЕДЕЛ) изрази такава загриженост за България, включително и при среща с еврокомисаря по правосъдие Дидие Рейндърс, а Европейската асоциация на съдиите изпрати до председатела на ЕК Урсула фон дер Лайен позиция във връзка със събитията у нас.

Позицията на CCBE идва седмица след като Висшият съдебен съвет отказа да обсъжда въобще действията на главния прокурор в контекста на върховенството на правото. Мнозинството в съвета обяви за нормално публикуването на подбрани доказателства по дела, включително и данни от специални разузнавателни средства, а някои в прав текст заявиха, че не знаят за никакви действия на Гешев, които нарушават презумпцията за невиновност.