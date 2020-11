Уикенд новини: Започва поетапно връщане на присъственото учене, електронни рецепти до седмица

HR and Leadership Forum 2020

На 25 ноември (сряда) ще се проведе конференцията HR and Leadership Forum 2020. Тя е организирана от "Капитал" и "Кариери" и ще бъде в дигитален формат. Сред темите на тазгодишното събитие ще бъде изграждането на здрави връзки със служителите, как се съхранява добрата работна среда и производителността на бизнеса по време на криза. В рамките на конференцията гостите ще могат да участват и в онлайн уъркшоп на тема "Готовност на лидера за промяна", който е базиран на метода LEGO® SERIOUS PLAY® 2.0. Повече информация за лекторите и програмата на HR and Leadership Forum 2020 може да видите на сайта на събитието, а с различните възможности за участие може да се запознаете на страницата за регистрация.

OUT_OF_OFFICE

Фотоизложба

Фотографът Александър Николов връща лентата на историята към началото на промените в България 31 години по-късно - след събитията, които започнаха на 10 ноември 1989 г. с падането на Тодор Живков и тоталитарния режим в страната. В изложбата си той събира свои документални кадри от първите митинги във Варна, запечатали атмосферата на бурното време, ентусиазма и надеждата на хората.