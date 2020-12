Вечерни новини: Президентът иска изборите да са на 28 март, АПИ задвижи търг за магистралата Русе - Велико Търново

Боб Дилън е сключил сделка за каталога си от над 600 песни с Universal, която по източници на New York Times е на стойност над 300 млн. долара. Дилън, който е активен още от началото на 60-те години на ХХ век и стои зад някои от най-известните песни в историята, като "Knockin' on Heaven's Door", "Blowin' in the Wind" и "Like a Rolling Stone", досега държеше сам правата върху песните си. Освен заради неговите собствени изпълнения, каталогът му е особено ценен и заради хилядите кавъри, направени на песните му - от изпълнители като Джими Хендрикс, Rolling Stones, Guns N' Roses и други.

Последният албум на Дилън, който е носител на "Грами", "Оскар", "Златен глобус", "Пулицър" и Нобелова награда, излезе през юни тази година под заглавието Rough and Rowdy Ways. Сделката няма да включва потенциални бъдещи албуми.

КОРОНА НОВИНИТЕ НАКРАТКО

С 10% спад на новорегистрираните случаи на коронавирус приключи първата седмица след въвеждането на новите ограничителни мерки. Дали намалението е ефект от тях обаче е рано да се каже, тъй като продължава тенденцията много хора да се тестват само с официално нерегламентираните антигенни тестове, а положителните резултати от тях не се отразяват в статистиката. Малко по-малък - с около 3% е и броят на направените за седмицата PCR тестове. Броят на настанените в болница засега не показва спад, дори отчита рекорд и за пръв път достига 7 хил. души в понеделник, като 516 от тях са в интензивни отделения. Седмицата бе и рекордно смъртоносна - 980 жертви при 929 предходната седмица.