Вечерни новини: Борисов предложи депутати назаем на Трифонов, още непланирани бюджетни разходи

Германия отбеляза рекорден минус в бюджета си през 2020 г. заради пандемията - 189.2 млрд. евро. Това е първият бюджетен дефицит от 2013 г. и най-големият от обединението на Германия преди три десетилетия, съобщи Федералната статистическа служба. Държавните разходи са нараснали с 12.1% до 1.7 трлн. евро заради мащабните мерки на правителството за компенсиране на ефекта от месеците локдаун, а данъчните приходи са се понижили с 3.5 %до 1.5 трлн. евро. От екипа на Ангела Меркел обявиха днес, че канцлерът застава зад призивите за кратък и по възможност национален локдаун, след като усилията за овладяване на заразата са безуспешни от месеци.

Полша удължава срока на ограничителните мерки до 18 април, съобщи здравният министър Адам Недзелски, като посочи, че 90% от всички новорегистрирани случаи са с т.нар. британски вариант. По думите му към момента е зает около 80% от капацитета на болниците, а опасенията на правителството са, че след още седмица данните за заболеваемостта може да отбележат нов скок заради отминалите великденски празници. Така в страната остават затворени детските градини, търговските центрове, хотелите, кината и магазините.

Отварянето на търговските обекти и сектора на услугите в Унгария ще започне, след като страната успя да ваксинира над 25% от 10-милионното си население с поне една доза от ваксините срещу COVID-19, обяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от Reuters. Миналата седмица Унгария отбеляза рекорден ръст на жертвите на COVID-19, а лекарите заявиха, че болниците изчерпват капацитета си и сигнализираха, че властите може да бъдат принудени да отложат отварянето на икономиката.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО

Без кресло за Урсула фон дер Лайен на срещата на ЕС и Турция