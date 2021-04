Мрежата от доброволци, която спаси изборите

От екрана до урната

Савина Николова Фотограф: Цветелина Белутова

Друго нещо, което се случи за първи път на тези избори, беше кампанията да се накарат хората да гласуват. Докато в САЩ например тя отдавна е практика (върви под името get out the vote и се прави от доброволци на партията преди изборите), тук подобна кампания беше новост. Популярни лица от екрана, театъра, музиката призоваваха да се гласува. Най-споделеният и активен такъв пост беше този на Ицо Хазарта във Фейсбук, но имаше и други. Например популярната в Instagram Савина Николова, собственик на Savini, която призова в пост да се гласува. "Всичко дойде от самата мен, стана напълно спонтанно - просто се прибрах една вечер и написах публикация да се гласува и тя стана много популярна. А защо го направих - защото много хора около мен не гласуват, казват, че няма смисъл, няма изход. Аз също съм мислила по този начин, при това с години. Но стигнах до заключението, че промяната трябва да дойде на първо място от теб, а не от Всевишния, или в случая - от партията", обясни тя пред "Капитал".Всъщност,преглед на повечето популярни "инфлуенсъри" в Инстаграм показва, че те са останали мълчаливи по темата за изборите и Николова е изключение.Но във Фейсбук повечето от най-популярните постове, свързани с "избори", са на политици и на партии, сред които забележителна е активността на "Възраждане" и популярността на президента Радев (виж таблицата.)