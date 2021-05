Разказът за корупция, който опълченците на Борисов спряха

След като са видели от живото излъчване в интернет какво точно говори агробизнесменът един по един депутати, министри и активисти на ГЕРБ започнаха да прииждат в залата, с което буквално задръстиха свободното пространство. Човекът, който прилича на боецът Стъки, бившият МВР министър Младен Маринов и зам.-регионалният министър в оставка Николай Нанков заеха многозначително позиции точно зад Илчовски. В страни от него пък бяха Георг Георгиев, който през последните дни активно брани дома на премиер от неизяснени заплахи, Александър Ненков, Десислава Атанасова и др.

Започналата словесна престрелка, викове и нападки, думкане по банките и др. не позволиха на Светослав Илчовски да продължи разказа си, който освен негова информация за това откъде идват златните кюлчета в чекмеджетата на премиера от изтеклите снимки през миналото лято, включваше и твърдение за клип от там. А също и за самоличността на прословутата Мата Хари, която ги е правила, и която по думите на Илчовски е плеймейтка, чието име няма да назове, тъй като има дете.