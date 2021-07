Вечерни новини: "Има такъв народ" е първа политическа сила, Слави Трифонов предложи свой кабинет

Здравната каса си иска обратно от "Пирогов" над 1 млн. лв.

Източник: Associated Press

Служебният министър на финансите Асен Василев е възложил на Агенцията по обществени поръчки да разработи и публикува методическо указание за прилагането на станалия скандален през последните години от управлението на ГЕРБ принцип на in house поръчките. Това са търгове, в които без конкурс се дават огромни средства на държавни компании като "Автомагистрали", които след това се разпределят непрозрачно към частни изпълнители. В новото методическо указание се подчертава, че за in house поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора. "Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито превъзлагане на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин - до ограничаване на конкуренцията", казват от финансовото министерство. С указанието е въведено и задължение за възложителите да публикуват документите по in house, а за тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват обявление за доброволна прозрачност.Здравната каса настоява университетската болница за спешна помощ "Пирогов" да й възстанови 1.1 млн. лв. за отчетени като лежащо болни, но в действителност не престояли там пациенти, за заплащане от пациентите на медицинска дейност, платена от НЗОК, и за лекарства, които пациентите е трябвало сами да си купят. Това е резултатът от проверката на 802 истории на заболяванията, които касата проверява и тя е предала документацията на прокуратурата. Директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов заяви, че категорично не е съгласен с резултатите от проверката, че в болницата се лекуват хиляди пациенти и никой не фабрикува диагнози, както и че след като се запознаят в какво точно ги обвиняват, от ръководството ще обжалват в законния седемдневен срок.

Хиляди хора излязоха на протести на много места в Куба в неделя срещу икономическата криза, изострена от пандемията от коронавирус. Започнали спонтанно, протестите срещу недостига на храни, лекарства и високите цени бяха излъчвани на живо в социалните мрежи. В Куба са разрешени само митингите на управляващата комунистическа партия, която пък е единствената политическа сила. Хванати неподготвени, властите обявиха готовност да защитават революцията "на всяка цена". В средата на деня интернет достъпът беше прекъснат в голяма част от страната, преди да бъде възстановен вечерта. Президентът Мигел Диас-Канел призова революционерите да излязат по улиците, където стават "тези провокации". Съветникът на американския президент Джо Байдън за националната сигурност Джейк Съливан призова кубинските власти да не използват сила срещу "мирните демонстранти, които упражняват своите универсални права". Кубинският президент призна, че сънародниците му са недоволни от недостига на храни и лекарства и почти ежедневните спирания на тока. Той обвини Вашингтон, че плаща на "контрареволюционери, наемници" да организират тези протести.

