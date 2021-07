Николай Василев - от министър на царя и Станишев до кандидат-премиер на Слави Трифонов

Шегата настрана (все пак - кое момче не е искало като малко да стане космонавт), постът на министър-председателя е изключително важен. Това е фигурата с най-много власт в държавата. България наистина е парламентарна република, но Народното събрание представлява политическите "акционери" в правителството. Премиерът е изпълнителен директор и има огромно значение кой човек ще бъде назначен на този пост.

По критериите на Слави

Със сигурност Николай Василев отговаря на профила, който Трифонов описа по време на една от малкото си публични прояви в предизборната кампания - "да е завършил престижен университет, да е специалист, да владее чужди езици". Според официалната му биография, публикувана на сайта на дружеството "Експат капитал", където Василев в момента е управляващ партньор, той има бакалавърски степени от The State University of New York и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор). Има и магистърска степен по международна икономика и финанси от университета Brandeis (САЩ) с обменна програма в университета Keio (Токио). Бил е старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets - Лондон (в периода 2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон преди това, където работи в сферата на акции и развиващи се пазари. Работил е и като данъчен консултант в Coopers & Lybrand - Будапеща. Посочено е, че владее английски, унгарски и руски език и има базови познания по френски, немски и японски.

В политическата си кариера Василев има осемгодишен престой в изпълнителната власт в две правителства. Той беше вицепремиер и министър в две министерства - на икономиката и на транспорта в кабинета "Сакскобургготски", и министър на държавната администрация в правителството на тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС) с премиер Сергей Станишев. След срива на НДСВ през 2009 г., когато партията му загуби катастрофално парламентарните избори и не влезе в парламента, Василев се кандидатира за лидер на царската формация на мястото на оттеглилия се Симеон Сакскобургготски. Опитът му се оказа неуспешен и той се отдаде на бизнес кариера. Реанимирането му в политиката сега от Слави Трифонов всъщност беше толкова изненадващо, колкото и появата му на политическата сцена преди 12 години.