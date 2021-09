Форумите на медийни сайтове - новата плячка на руските тролове

"Това е проблем както в България, така и на световно утвърдени медии като The Times и The Guardian", каза за "Капитал" Дияна Добрева, научен асистент в кардифския Crime and Security Research Institute и част от екипа, работил по изследването.

В рамките на тролската схема един и същ потребител може да управлява редица профили, през които да разпространява дезинформация, както и да генерира харесвания на собствените си коментари, което пък ги прави по-видими за останалите читатели. Проучването, базирано на 10 платформи, които дават достъп до секциите за коментари на 18 водещи медии в Обединеното кралство, сочи, че "няма доказателства за какъвто и да е механизъм за предотвратяване на неавтентичното поведение в такива форуми". Що се отнася до статиите с политическа тематика, които са предмет на изследването, учените отбелязват и слаб медиен надзор.