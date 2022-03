Моделът на Полша - доброволци с малко помощ от държава поеха най-голямото украинско преселение

"Можем да предположим, че компаниите, които се оттеглиха от Русия, ще търсят възможността за увеличаване на производствения капацитет в Полша", казва Рафал Баняк, председател на управителния съвет на работодателите на Полша. Полската агенция за инвестиции и търговия пък създаде екип в подкрепа на полско-украинския бизнес, който ще координира преместването на компании, работещи в Украйна. Групата има за цел и да помогне за намирането на нови пазари за продукти, които преди са се изнасяли главно на изток.

И, разбира се, IT

Руската атака срещу Украйна ще предизвика и големи промени на пазара на IT услуги в региона отново заради западните компании, които се изтеглят от Русия и Беларус.

"Имаме много работа и тя непрекъснато расте. Сега наблюдаваме повишено търсене на IT услуги, което несъмнено е свързано с войната в Украйна", казва Конрад Вайске, вицепрезидент на Организацията на работодателите на SoDA за IT услуги и президент на Spyrosoft, цитиран от Rzeczpospolita. Той припомня, че Украйна, Русия и Беларус са имали приблизително една трета от IT аутсорсинга в региона. Руската агресия значително ограничи възможностите им в Украйна, въпреки че много украински компании преместиха специалисти в по-сигурни региони на страната и все още работят. От своя страна санкциите срещу режима на Путин принудиха много световни корпорации да преустановят дейността на своите центрове в Русия, още повече че поради банковата блокада те не могат да превеждат пари, за да плащат на служителите си. При сегашната ситуация те няма да се върнат там скоро. Подобна е ситуацията и в Беларус.

Това означава, че проекти от изток ще бъдат прехвърлени в други страни, включително в Полша. Това вече се случва, като се потвърждава и от Малгожата Вишневска, ръководител на Avenga. "Търсенето на IT специалисти у нас се е увеличило значително поради преместването в Полша на компании, използващи IT ресурси в Украйна досега. При непроменен брой специалисти това означава още по-голям недостиг от преди", казва Вишневска.