България всъщност е един от най-големите износители на оръжие за Украйна

Това не е и единственият начин, по който българско оръжие отива в Украйна. Същите източници от управляващите твърдят, че през последния месец, след уволнението на Стефан Янев от кабинета, новият военен министър е сключил договор с Великобритания за унищожаване на стари боеприпаси и военна техника. "Бракуваните" военни изделия обаче всъщност са съобразени с нуждите на украинската армия и в крайна сметка отиват натам. През последните седмици западните държави заявяват военна помощ с много и тежко въоръжение, така че второто място вече не принадлежи на България, но въпреки това нейният дял остава сравнително висок.

Единствената причина износът на оръжие за Украйна да се случва по толкова заобиколни начини е нежеланието на Корнелия Нинова за официална помощ, заради страховете й да не загуби русофилския електорат в полза на някой съществуващ или нов политически проект. Като министър на икономиката Нинова трябва да разписва всички оръжейни сделки и официално заяви, че докато тя е на този пост "нито един патрон" няма да отиде към Украйна. Тя обаче не може да забрани продажбата на трети страни, нито има отношение към "бракуването" на стара военна техника.

Управляващите твърдят, че нашите партньори - от ЕС и НАТО са напълно наясно какво правим, както и разбират деликатната политическа ситуация тук, която обяснява тези иначе безсмислени въртележки. Тази шарада е наистина странна, защото на практика всички знаят, че това се случва - не само САЩ и Европа, но и Русия. В нейните силно контролирани медии няколко пъти показват произведени в България оръжия, намерени от руските войски в окупираните територии.