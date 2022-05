Бургас: в търсене на ново бизнес амплоа

Макар и да нарастват с бързи темпове от 9.6% средногодишно, средните разходи за труд на един служител в потребителските услуги са най-ниските в региона. В мехатроника и аутомотив средните разходи за труд са 60% по-високи, в строителството - с 20% по-високи. Но вероятно първият кандидат за освободените служители от ритейла са бизнес услугите (включително товарен транспорт, търговия на едро, IT и аутсорсинг), където традиционно заплатите са по-високи, а в област Бургас работните места са близо 20 000. Секторът обаче е в застой от 2014 г. насам и макар и да съществува известен потенциал за растеж извън столицата в сферата на IT и аутсорсинга, поне на този етап други големи градове, като например Варна, се ориентират по-добре в привличането на инвестиции в IT сферата. В допълнение заплатите в бизнес услугите изостават с 28% спрямо тези във Варна.

Дефицит на индустрия

Основната възможност за възстановяване на работни места, утилизиране на освободен от услугите човешки ресурс, би следвало да търсим в индустрията. Тя е все още относително слабо проявена в структурата на местната икономика с 18% от работните места през 2020 г. в областта. Това означава, че трудно може да се разчита на естествения оборот на индустриални работни места да реши проблемите на масовите съкращения в други сектори.

Сравнително малкият размер на индустрията в Бургас кара най-големия работодател в региона - "Лукойл Нефтохим Бургас" - да изглежда още по-доминиращ за икономиката. И макар това процесно производство да предлага сравнително високи заплати, то не предполага ръст на заетостта в него, дори напротив - оптимизацията на процесите би следвало да съкращава нуждата от хора при съществуващия капацитет на производството.