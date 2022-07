"Капитан Андреево": БезГраничен контрол

През миналото лято НАП направи проверка и твърдението беше, че декларираният от фирмата кеш от почти 30 млн. лв. не е наличен и оборотите не се отчитат към НАП в реално време.

Този юни в отговор на депутатско питане за "златния гьол" земеделският министър Иван Иванов пише, че в договора не е предвидено да има отчетност на преминаващия поток автомобили и следователно не може да се установи контрол върху таксите, дължими към БАБХ. За периода началото на 2021 - юни 2022 постъпленията от такси по сметки на БАБХ са 9.5 млн. евро и 4.2 млн. лв. от трите пункта.

През декември 2021 г. са били анализирани и възможностите за предсрочно прекратяване на договора, но било установено, че клаузите са крайно неблагоприятни за БАБХ. Или опцията по отношение на "гьола" е да се изчака изтичането на договора при завишен контрол от страна на БАБХ, се казва в отговора на министъра.

Паркингът и казиното

Друг съществен елемент от частната гранична инфраструктура на турската граница са буферните паркинги. Такива има и от двете страни на границата, като функцията им е смислена и необходима - да осигурят място за престой на камионите, преди те да се отправят към границата, за да не се образуват километрични опашки.

От турската страна има огромна инфраструктура, като Турция използва публично-частно партньорство назад в годините за модернизация, поддръжка и организация на граничния пункт с участието на The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) и Customs and Tourism Enterprises (GTI).