Топ активист на ГЕРБ е адвокат на частния монополист на Капитан Андреево

Сайтът "Биволъ" пък през уикенда разпространи видео от граничния пункт, на което се вижда как адв. Еленков е на границата и лично защитава интересите на "Евролаб", като влиза в словесен сблъсък с представител на БАБХ в опит служителите му да разтоварят турски камион.

След определението на Върховния съд, че дейността на частната компания може да продължи, на Капитан Андреево възникна напрежение, което блокира за няколко дни пропускателния режим на влизащите от Турция камиони. Наложи се дори на българо-турската граница да бъде изпратена жандармерия.

Напрежението беше предизвикано от издадената заповед от шефа на БАБХ Христо Даскалов след решението на съда, според която само служителите на агенцията могат да извършват товаро-разтоварната дейност на камионите. Така на практика частната фирма беше отстранена от границата след като преди това ѝ беше отнето и правото да извършва фитосанитарния контрол на внасяните плодове и зеленчуци от Турция. Според служители на БАБХ след издаването на заповедта е бил отнет и допускът на около 250 представители на фирмата, като техният брой е бил сведен до шестима, които сега представляват главно дружества-износители от Турция.

Борбата с отвоюването на границата беше започната от "Продължаваме промяната", но беше продължена и от служебния кабинет на президента, като органите на реда подпомагаха връщането на държавата в контрола.