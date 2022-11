Пари и отстъпки срещу стари пластмасови и стъклени бутилки

Първа е Швеция, където нещата започват още през далечната 1984 г. със събирането на алуминиеви кенчета, а 10 години по-късно и PET бутилки. Останалите скандинавски държави не изостават много с въвеждането на такива системи. Резултатите на север са впечатляващи - над 90% от опаковките заминават за рециклиране. През тази година депозитна системата ще заработи в редица страни като Малта, Португалия, Словакия и Румъния, а през следващата - в Гърция и Унгария. Основна роля в системите в различните държави играят производителите на напитки.

В пионера Швеция системата се управлява от Returpack. В организацията с 50% участие е The Swedish Brewers Association и с по 25% The Swedish Food Retailers Federation и The Swedish Grocery Stores Association. През 2003 г. организацията се базира в Норкьопинг, където е сортировъчният център. Системата за събиране включва 12 000 пункта. Включени са 3160 магазина, като в тях са разположени 4260 автомата. Точки за събиране има и в къмпинги, спортни зали, места за масови мероприятия, метростанции. Резултатите на системата за 2021 г. показват рециклиране 99.5% на събраните кенчета и бутилки, които са 2.4 млрд. А спестените въглеродни емисии се изчисляват на 180 хил. тона. Цялото въвеждане на системата от решението за въвеждането до завършения й вид е отнело 2 години време.

Естонската депозитна система е най-старата в Източна Европа. Въведена е през 2005 г. Организира се от Eesti Pandipakend, която управлява, организира събирането, транспортирането, сортирането, преброяването и рециклирането на опаковките навсякъде в Естония. В организацията участват четири асоциации на пивоварите, производителите на напитки и ритейла. Системата действа централизирано, като се ражда на база почерпен опит от Норвегия и Швеция. Проучването започва 2004 г. и през октомври 2005 г. вече е задължителна за всеки, който иска да продава напитки.

Производителят има избор да не участва, но това е неефективно за него и на практика го прави невъзможно. Депозитът от 10 евроцента не е включен в цената на напитката и не се облага с ДДС. Има 1260 пункта за връщане на бутилките, като 566 са вендинг машини. Участието на магазините до 20 кв.м е доброволно. Тези до 199 квадрата пък могат да кандидатстват за изключение, а обекти с над 200 кв.м са задължени да взимат обратно опаковки на обектите си. В началото, разбира се, има съпротива по линия на хигиената и инвестициите. През 2020 г. процентът на връщане на опаковките, който е постигнат, обаче е 90.7.