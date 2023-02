Портрет на българската младеж: опасно много не учат, не работят, не им пука

Темата накратко Всеки втори младеж познава свои връстници, които нито учат, нито работят и често са на издръжка на родителите си, сочи проучване

Нивата на гражданско и политическо участие сред младите хора в България са ниски, а вредните навици - изобилни

Възможностите и поведението на младежите в големите и малките градове се различават значително, а данните рисуват картината на "двете Българии"

Много от младежите в България не учат, не работят и не се развиват, малка част от тях имат досег с младежки организации или са ангажирани с каузи, а вредните навици далеч не са им чужди - особено алкохолът и цигарите. Това показват резултатите от изследване на "Галъп" по поръчка на Министерството на младежта и спорта. То е проведено през октомври 2022 г и е представително за младежите в страната между 15 и 29 г.

Изследването обхваща различни сфери от живота им - обучение, заетост, личностно развитие, политическо участие, хранене и употреба на вредни вещества. Става дума повече за нагласи, отколкото за обективни данни, които могат да се проверят - много от въпросите, например, са под формата на "познавате ли ваши връстници, които", тъй като анкетираните са по-склонни да прикриват истината, ако въпросите са директно зададени към тях. И все пак резултатите са притеснителни - всеки втори казва, че познава свои връстници, които попадат в групата на нито учещи, нито работещи (т.нар. NEETs - not in employment, education or training), а нивата на гражданска активност са изключително ниски.

Данните разкриват проблем с маргинализацията на огромна част от младите хора, особено тези в по-малките населени места. "Където резултатите са по-позитивни, става дума за младежи, които живеят в столицата или в големите градове и имат по-благоприятни условия за живот", коментира пред "Капитал" авторката на изследването Яница Петкова. "Младежите в риск от социално изключване са най-често от по-малки населени места и с по-ниски доходи. Тези фактори оказват своето влияние и върху гражданското участие, и върху употребата на вредни вещества", казва тя.