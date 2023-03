Надеж Рагару: Българските власти са били съучастници в депортациите на евреите от "новите земи"

Шокът беше огромен за мен. Бях работила върху България в продължение на двадесет години; обичах дълбоко страната; бях научила езика; бях се установила да живeя там. И единственото, което знаех, беше, че българските евреи са били спасени... Как можех да не знам? И след това дойде още по-болезненият момент: всъщност знаех.

По-точно, бях чела книгата на Фредерик Чари "България и окончателното решение" (Bulgaria and the Final Solution, Pittsburgh: Univ. of Pittsburg Press, 1972), в която цяла глава е посветена на депортирането на евреите от окупираните територии и конфискацията на имуществото им. Аз обаче бях запомнила само едната страна на историята: чудодейното събитие на недепортирането на българските евреи. Как да разберем, че от тези две събития - оцеляването и депортацията - само едното е оставило доминираща следа в индивидуалната и колективната памет? Дали тази по-малка видимост, това изтласкване на депортациите на заден план има история, която може да бъде реконструирана?

На следващия ден отидох в българския централен държавен архив, за да започна изследване, което щеше да продължи вече тринадесет години и да ме отведе из цяла Европа, Израел и Съединените щати.

От много години наблюдавате отношението на българското общество към въпроса за съдбата на евреите в България и в териториите под българско управление през Втората световна война. Как се променят тези нагласи според вас?

След края на войната доминиращите разкази за историческите факти се променят в зависимост от политическите режими и политическите обстоятелства. Доскоро въпреки дълбоките разногласия около тълкуването на еврейските съдби по време на войната можеха да се наблюдават три тенденции: 1. географско разделение, което превръща Холокоста на север от Дунав в спасяване на евреите на юг от Дунав; 2. наличието на противоречия, насочени главно не към динамиката, довела до депортирането на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот и недепортирането на евреите от "старите предели", а към приписването на заслуги за спасяването (на Тодор Живков, на царя, на Църквата, на Димитър Пешев и т.н.); 3. подценяване на ролята на евреите в протестите срещу гоненията, на които те са били подложени, и в предупреждаването на българските им приятели и колеги да отменят планираните депортации.

През последните години се очертават две нови тенденции: първата е да се приписват на целия български народ заслугите на отделни личности (като Димитър Пешев, но също Петко Стайнов и Никола Мушанов) и институции (като Светия Синод), които се мобилизират срещу депортациите. Със сигурност тези мобилизации са забележителни и те не идват от един-единствен сектор на българското общество. Но става така, сякаш се постига помирение между "антикомунистическия" дискурс и "посткомунистическия" дискурс (които бяха в остра конфронтация през 90-те години на ХХ в.), и то чрез своеобразно сумиране на заслугите (с изключение на Живков).