Неочакваният успех на Джордан Питърсън в България

Дебатът в Торонто не излъчва ясен победител. Питърсън, накратко, смята, че хората не трябва да преследват "щастие", а да намират смисъл в поемането на лична отговорност за живота си, за което капитализмът дава най-много възможности. Мнението на Жижек е, че щастието по принцип е безсмислена илюзия на капитализма.

Долу неомарксизма!

Опашките на влизане в залата бяха пред всеки от десетките входове към различните сектори

Точно с ехо на дебата за неомарксизма започна и лекцията на Питърсън в София. Въпреки, че в зала 1 на НДК няма нито един празен стол, тя беше потънала в пълна тишина. Всички слушаха изключително внимателно:

"Абсолютно ясно е, че в Източна Европа има силна вярност към класическите западни ценности, която е много по-дълбока, отколкото в останалата част на все още някак си свободния свят. Причината за това е, че 1989-та година не беше толкова далече, а преди това имахте своите три поколения в съветската пустиня. И вие вероятно сте научили нещо от това, което ние в Запада не сме докрай, а сега правим всичко възможно, за да забравим малкото, което знаем". Разбира се, Питърсън има предвид крайният либерализъм, който за него е неомарксизъм.