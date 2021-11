Финансови институции обещават да вложат 130 трлн. долара в зеления преход

Групата от международни финансови институции Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), оглавявана от бившия управител на Английската централна банка Марк Карни, обяви, че разполага с до 130 трлн. долара частен капитал за постигане на целите за нулеви нетни емисии до 2050 г. Обединението, включващо повече от 450 банки, застрахователи и мениджъри на активи в 45 страни, ще може през следващите три десетилетия да предостави смятаното за необходимо финансиране от 100 трлн. долара за преминаването на икономиките към неутралност на парниковите емисии, съобщава Financial Times.

"Сега разполагаме с инструментите да изместим въпроса от периферията в центъра, така че всяко финансово решение да отчита климатичните промени", каза Карни, председател на GFANZ от основаването на организацията през април. 63 трлн. долара от средствата ще дойдат от банки, 57 трлн. - от мениджъри на инвестиции, и още 10 трлн. - от собственици на активи като пенсионни фондове.

Трудното разделяне с фосилните горива

Активисти за климата подходиха скептично към заявката. Мениджърите на активи, които са се присъединили към GFANZ, досега са заложили едва 35% от управляваните от тях средства за финансиране на целите за нетни нулеви емисии, твърди Беки Джарвис от организацията Bank on our Future.