Цветанка Минчева: Около 20% от портфейла в проектно финансиране на Уникредит Булбанк е във ВЕИ

В допълнение към присъединяването към Net-Zero Banking Alliance, Unicredit принадлежи към няколко институционални и международни работни групи със специфични изисквания за мониторинг на напредъка на ESG. Това включва Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Principles for Responsible Banking и OECD Business for Inclusive Growth Coalition.

Има ли конкретен план, по който трябва да започне да се вкарват ESG изисквания за кредити, и как Уникредит Булбанк вижда тази тема?

Изискванията за ESG не са нещо ново на пазара, но в момента има много интензивна систематизация на ESG предвид пазарния апетит и фокуса върху темата. Бизнесът на банките е дълбоко свързан с регулацията, включително и относно ESG. Уникредит Булбанк винаги ще следва указанията и ще изпълнява необходимите изисквания, идващи от банковия регулатор и ЕЦБ.

Разполагаме с отличен портфейл от продукти за физически лица, малки фирми и големи компании, като постоянно следим пазара и търсим кое е най-подходящо за клиентите ни. В момента около 20% от портфейла в проектното ни финансиране е във ВЕИ, като фотоволтаиците са повече, но има интерес и към производство на ток от биогаз. Предлагаме и зелена ипотека за жилища в енергийно ефективни сгради при по-ниски лихви, както и зелени потребителски кредити. Подкрепяме малкия и средния бизнес с т.нар. Зелена инициатива за инвестиция в зелени активи със специална отстъпка от лихвата. Все пак продуктите трябва са пазарно ориентирани: например ако финансираме електромобили, трябва да сме наясно, че потребителите са затруднени заради липса на зарядна инфраструктура.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Смятам, че тези инициативи са добра рамка за посоката на развитие: трансформация на икономиката в нисковъглеродна, която трябва да стартира възможно най-бързо с фокус върху кръговата икономика, новият начин на добив и съхранение на енергия и иновациите. Това също трябва да бъде справедлив преход за всички, като се вземат предвид свързаните социални последици от промяната в индустрията. Това, че имаме визия за посоката, ни помага да не се загубим, но прилагането на практика на всички стъпки изисква мобилизация и воля на всички играчи.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката.