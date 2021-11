Албена Маркова: Глобалният бизнес е готов да постигне нетни нулеви емисии до 2050 г.

Маркова ще участва като лектор в конференцията Албена Маркова е съдружник в PwC през последните 14 години и ръководи направление "Консултантски услуги" в Югоизточна Европа, включително в България, Сърбия, Хърватска, Словения, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна Гора. Нейната експертност е стратегическо и управленско консултиране с фокус върху организационни и бизнес трансформации, стратегии за растеж и навлизане в нови пазари и сегменти, интеграция след сливане или придобиване, управление на промяната. Албена е съавтор на книгата "Формули за успех в новото десетилетие" (2012 г.), в която изследва стратегиите за растеж и пазарно позициониране на редица водещи фирми в региона.Маркова ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy , организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Групата си е поставила цели за 70% зелена енергия до 2022 г. Докъде е изпълнението на този план?

Като консултантска компания може ли да очертаете най-актуалните NET ZERO трендове на бизнеса?

Наскоро PwC създаде ESG инструмент, чрез който всяка компания може сама да оцени своята степен на зрялост по отношение на ESG тематиката. Разкажете повече за него.

За да постигнем ангажимента си за нулеви нетни емисии в мрежата ни от фирми, PwC ще премине към 100% енергия от възобновяеми източници във всички територии до 2030 г. През изминалата финансова година 83% от използваната от нас електроенергия бе от възобновяеми източници. Това е в подкрепа на целта ни до 2022 г. да използваме 100% енергия от възобновяеми източници в най-големите ни 21 територии.Наскоро публикуваният от PwC Net Zero Economy Index 2021 показва, че амбицията на глобалния бизнес за постигане нетни нулеви емисии към 2050 г. е налице. Над 3000 компании са вече част от инициативата Race to Zero, с покритие на половината сектори в световната икономика, сред които се открояват модната индустрия, автомобилостроенето, информационните технологии. Тази динамика неизбежно ще се разпространява по целите вериги на доставка и ще окаже допълнително влияние върху компаниите в тях, които вече започват да усещат натиска от регулаторната среда, инвеститорите и консуматорите. Всичко това доказва необходимостта от трансформация за всеки един бизнес и възможностите, които тя предоставя. Важно е обаче тя да премине отвъд декларациите и да стане част конкретни планове за изпълнение с ясно заложени стъпки и осигурено финансиране.