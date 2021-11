Улф Геркенс: "Аурубис" ще изгради втори соларен парк до завода край Пирдоп и Златица

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Работещи ESG политики са изискване за покриване на новия стандарт за устойчивост в нашата индустрия - The Copper Mark. През тази година заводът ни в България стана една от първите медни металургии в целия свят, която беше сертифицирана по The Copper Mark. Изискванията са много високи, трябваше да се покрият 32 международни критерия, част от които измерват именно устойчивостта в социалното, екологичното и корпоративното управление. The Copper Mark е не само оценка за компанията, но и знак към нашите доставчици и крайни пазари по веригата на доставки - че трябва да се стремят към същите стандарти, на които ние отговаряме и изискваме.

Зависи от отправната точка. Преходът е предизвикателен и изисква действия. Групата "Аурубис" има ясно поставени цели и работи по тях от близо 10 години. Към момента производството на заводите от цялата група е с въглероден отпечатък под 50% спрямо средния за сектора. Целта ни е да станем въглеродно неутрална компания най-късно до 2050 г.

Какво според вас е ключовото решение (като технология) за декарбонизирането на икономиката?





Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.



Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.



КЪДЕ



Грандхотел "Милениум" - София



Ние сме съществена част от процеса, защото произвеждаме мед и съпътстващите я цветни метали. Без тях решенията за декарбонизиране на икономиката са просто невъзможни. За пълната електрификация - ВЕИ, складове за съхранение на енергия, свързаност, е-мобилност трябват много метали. Но за да бъдат ефективни технологичните решения, бизнесът трябва да разполага и с работещи инструменти, които да подкрепят този преход. Това са регулациите за запазване на конкурентоспособността на европейската индустрия. Ние сме енергоемко производство и зависим от цената на тока. В повечето страни от ЕС действа механизъм за компенсиране на непреките разходи за въглеродни емисии в цената на електроенергията. Такъв трябва да се въведе и в България.