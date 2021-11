NET ZERO: Нулата с най-голямо значение

Като цяло новите договорености няма да имат пряк ефект върху България, тъй като въпросът с въглищата и енергийния преход ще бъде решен по линия на Зелената сделка на ЕС. Но трансформация ще има на бизнес ниво - компаниите, особено мултинационалните, вече са определили свои цели за въглеродна неутралност. И в това има логика - реално там, при бизнеса, се генерират голяма част от CO2 емисиите и най-лесно могат да бъдат ограничени. Движещият фактор в това отношение ще са големите компании, чиято сила е в ефекта, който оказват върху партньорите си - т.нар. Scope 3 при нетирането на въглеродните емисии. Става дума за това, че корпоративните гиганти могат да изискват от доставчиците си също да прилагат NET ZERO стандарти, за да могат да работят с тях. Именно това се оказва най-големият стимул за декрабонизация на бизнесите.

Наскоро публикуваният от консултантската компания PwC Net Zero Economy Index 2021 например показва, че амбицията на глобалния бизнес за постигане нетни нулеви емисии към 2050 г. е налице. "Над 3000 компании са вече част от инициативата Race to Zero, с покритие на половината сектори в световната икономика, сред които се открояват модната индустрия, автомобилостроенето, информационните технологии", казва съдружникът "Консултантски услуги" в PwC Албена Маркова.

Какво казва бизнесът

Главният съветник по климатичните промени в Shell International Ltd Дейвид Хоун например споделя, че фокусът на компанията е върху ограничаването на собствените емисии - тези, които са директен резултат от дейността й, както и свързаните с електричеството, охлаждането, транспорта и т.н., които полазва. "Поставили сме си цел да ги намалим с 50% още до 2030 г. Ще бъдат използвани редица мерки: включително подобряване на ефективността на нашите операции, използването на система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, промени в експлоатационни съоръжения, които могат да включват използване на гориво като водород, и балансиране на емисиите с природосъобразни решения. Но най-голямото предизвикателство е да доведем нашето продуктово портфолио до NET ZERO. Обхватът се очаква да бъде подобен, но това може да бъде извършено само чрез директна работа с нашите клиенти. Например доставянето на зелен водород на Ротердамското пристанище няма особен смисъл, ако няма кораби, които да го използват. Тоест в случая това означава директна работа с корабната индустрия за взимане на решения", казва той за "Капитал".

"Правителствата, лидерите имат отговорност да ни направляват и да дават пример за по-доброто бъдеще и доброто състояние на планетата. Приветствам всяко усилие, действие и мисъл, които ни водят в тази посока. Но не бива да се заблуждаваме - това е споделена отговорност, не можем да разчитаме само на Зелената сделка например, за да постигнем желания ефект", споделя и изпълнителният директор на "Кока-Кола ХБК България" Юрг Буркхалтер. Според него декарбонизираната икономика се превръща все повече и повече в бизнес фактор и бизнес модел, който привлича инвестиции от индустрията.