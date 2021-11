Ема Попова: До 2030 г. Microsoft ще бъде въглеродно отрицателна компания

Въпреки че нямаме директен контрол върху по-голямата част от индиректните емисии, като тези, свързани с веригата за доставки, успяваме да се справяме с тях за постигането на отрицателен въглерод. Това става чрез подобряване на проследяването на данните за емисиите на доставчиците - през 2020 г., както свидетелства CDP, нашите водещи доставчици намалиха колективния си въглероден отпечатък с 21 милиона метрични тона еквиваленти на въглероден диоксид (CO2). Освен това хардуерният ни екип изгради система за управление на одит, използвайки Microsoft Power BI. Сега можем да проследяваме производителността и да позволяваме непрекъснати подобрения на веригата за доставки, като проследяваме зрелостта на доставчиците в социалната и екологичната отчетност.

През 2020 г. актуализирахме и Кодекса за доставчиците (Supplier Code of Condct), за оповестяване на емисиите на парникови газове. Това е първа стъпка към повишаване на прозрачността и ни позволява да работим съвместно с нашите доставчици, за да помогнем за намаляване на техните емисии. През 2021 г. тези данни ще се превърнат в изричен аспект на нашите процеси за поръчки за нашата верига за доставки, включително информиране за решенията за покупка. Ще продължим да работим с нашите доставчици, за да ги включим в нашия нов подход и да гарантираме съответствие.

Интересно е, че Microsoft изразява известни съображения към термина NET ZERO? Може ли да обясните защо?

Има разлика между това да бъдеш Carbon Neutral и да си Net Zero. Макар да звучат сходно, всъщност са различни. Като се има предвид обичайната употреба, компаниите обикновено казват, че са "въглеродно неутрални", ако компенсират емисиите си с плащания, за да избегнат намаляване на реалните емисии или да премахнат въглерода от атмосферата.

Но това са две много различни неща. Например един от начините да се избегне намаляването на емисиите е да се плати на някого да не изсича дървета. Това е хубаво, но на практика се плаща на някой да не прави нещо, което би имало отрицателно въздействие. Това не води до засаждане на повече дървета, които биха имали положително въздействие чрез премахване на въглерода.

Обратно, Net Zero означава, че една компания всъщност премахва толкова въглерод, колкото отделя. Причината фразата да е Net Zero, а не просто Zero, e, че все още има въглеродни емисии, но те са равни на отстраняването на въглерода.