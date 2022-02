Банките са осигурили 1.5 трлн. долара за въглищни проекти през последните три години

Топ кредитори и клиенти

Проучването отчита кредитирането и гаранциите за 1032-те компании от Global Coal Exit List (GCEL) на Urgewald, които представляват 90% от световната производство, използващо термални въглища, като изключва несвързаните с този вид изкопаеми горива дейности.

Според данните 376 търговски банки са предоставили 363 млрд. долара заеми на въглищната промишленост между януари 2019 г. и ноември 2021 г., като едва 12 банки са осигурили 48% от кредитирането на компаниите от GCEL. 10 от тях са членове на Net Zero Banking Alliance на ООН - инициатива за привеждане на инвестициите в съответствие с целта за нулеви нетни емисии до 2050 г. Топ 3 кредиторите са японските Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial и SMBC Group, следвани от Barclays и Citigroup.

Проучването установява, че основният дял от капитала, който банките мобилизират за своите клиенти, опериращи с въглища, е чрез гаранции. Това включва процеса, чрез който банките набират инвестиции или капитал за компании, като издават облигации или акции от тяхно име и ги продават на инвеститори като пенсионни, застрахователни и взаимни фондове.

От януари 2019 г. до ноември миналата година 484 търговски банки са осигурили по този начин инвестиции от 1.2 трлн. долара за компании от GCEL, като 12 от тях са отговорни за 39% от тази дейност. Индустриалната търговска банка на Китай, Китайската международна тръстова и инвестиционна корпорация и Шанхайската банка за развитие Pudong се открояват като най-големите три гаранта на въглищната индустрия. Единствената банка сред първите 12, която не е китайска, е JPMorgan Chase.