Загубите от влошените условия на труд заради жегите ще достигнат 2.4 трлн. долара към 2030 г.

Зорница Спасова е част от авторския екип на научнопопулярната платформа "Климатека" , тя е главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерството на здравеопазването. Има докторска степен по климатология в СУ "Св. Климент Охридски" и от 2008 г. се занимава с въздействие на изменението на климата върху човешкото здраве. Научен секретар на Българското дружество по медицинска география, хъб мениджър на програма Climate KIC за НЦОЗА и организатор на the Lancet Countdown on Health and Climate Change в България."Капитал" публикува статията й със съкращения. Заглавието е на редакцията.