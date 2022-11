Cop27: Светът е на магистралата към климатичния ад, предупреди Гутериш

Страните са изправени пред сериозен избор: да работят заедно сега за намаляване на емисиите или да обрекат бъдещите поколения на климатична катастрофа. В момента ние сме на магистрала към климатичния ад с крак все още на газта. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш на лидерите от целия свят, пристигнали днес за климатичната среща на върха Cop27 в Египет. Той предупреди, че емисиите от парникови газове продължават да растат, глобалните температури продължават да се покачват и нашата планета бързо наближава критичната точка, която ще направи климатичния хаос необратим. Това прави целта от Парижкото споразумение на климата - задържане на ръста на глобалните температури под 1.5 градуса по Целзий до края на века, все по-неизпълними, а последиците ще са болезнени, а в някои части на света - фатални.

Миналата година срещата на върха за климата Cop26 в Глазгоу запази жива целта за задържане на глобалните температури до 1.5 C над прединдустриалните нива, макар да беше отбелязано, че "пулсът е слаб". Само година по-късно този пулс едва се напипва - планетата вече се е затоплила с 1.15 C, експертите прогнозират, че продължаването на сегашните политики ще доведе до покачване до плашещите 2.8 C през този век. Дори най-позитивните модели посочват поне 1.8 C ръст на температурите. Причината е, че огромна част от държавите засега не успяват да следват целите и обещанията си за намаляване на емисиите - общо взето, светът трябва да намали наполовина употребата на изкопаеми горива.