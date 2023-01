Климатичните показатели, които да следим през 2023 г.

Въпреки глобалната воля и споразумения за намаляване на използването на въглища инвазията на Русия в Украйна предизвика енергийна криза в Европа и накара страните да направят крачка назад към мръсното изкопаемо гориво, за да подсигурят енергийните си нужди през зимата. Енергийният шок отекна по целия свят - дори до Китай, който увеличи производството на въглища, за да задоволи пазарите - външните, а и собствените си.

Въпреки че азиатският гигант инвестира ударно във ВЕИ, бързо растящата й икономика не успява да се справи без въглища. Използването на петрол също отчете увеличение през 2022 г. - особено авиацията, след като международните пътувания се върнаха към предпандемичните нива, а в някои региони дори ги подминаха. Така и петролът, и въглищата завършиха годината с по-високо търсене в сравнение с 2021 г.

Климатичните учени всяка година изчисляват "въглеродния бюджет" - количеството CO, което човечеството може да си позволи да отдели, за да има някакъв шанс да поддържа глобалното затопляне под международно договорените цели. Ако светът поддържа същия бюджет, какъвто "похарчи" през 2022 г., то след най-много девет години шансът да се задържи глобалното затопляне под 1.5 градуса C ще се стопи, а до 30 години ще се изпари и шансът температурите да се удържат под 2 градуса C. За да може светът да достигне нетни нулеви емисии до 2050 г., страните ще трябва да намаляват емисиите всяка година със скорост, "сравнима с намалението, наблюдавано през 2020 г. по време на пандемията COVID-19", според изчисленията на Global Carbon Project.

Бум на ВЕИ

Очаква се инвестициите във възобновяеми източници да продължат да растат. Според прогнози на Bloomberg - през 2023 г. в световния енергиен микс ще бъдат добавени повече от 500 гигавата вятърна, слънчева, електрическа енергия, ядрена и геотермална енергия. Това е 18% ръст на безвъглеродната енергия. Но за да се стигне до нулева мрежа, този темп трябва да се утрои и всяка година до 2030 г да се добавя 1.4 теравата чиста електроенергия.