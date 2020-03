Американските индекси загубиха 30% за рекордно кратко време

Bank of America не вярва в бързото възстановяване на пазара

© Carlo Allegri

Финансовите пазари регистрираха покачване от дъното в последните няколко дни. Dow Jones Industrials Average дори се изкачи с рекордните в историята си 11% за един ден, но според Bank of America все още е рано за възстановяване на пазара. Проучване на американската банка показва, че спадът, който започна в средата на февруари, до края на миналата седмица, за едва 22 сесии, успя да изтрие над 30% от стойността на американските индекси. Рекордно кратко време дори в сравнение с Голямата депресия и Втората световна война.Волатилността на финансовите пазари продължава вече повече от месец. До 12 март индексът S&P 500 загуби 20% от стойността си, с което на практика официално американските акции влязоха в състояние на рецесия, приключвайки един от най-дългите бичи пазари в историята от 2009 г. до 2020 г. Данните на Bank of America показват, че на базата на последните 11 рецесии от Втората световна война насам акциите се обезценяват средно с 29.5% по време на криза. Американските индекси успяха да загубят 30% за няколко седмици, докато средностатистическата рецесия продължава около 18 месеца Времето, за което S&P 500 загуби 30%, е най-бързото в историята на индекса - само за 22 работни дни.Ключов въпрос сега за инвеститорите е колко още ще продължи спадът на пазарите. Макар че настоящата криза с оглед на обстоятелствата е безпрецедентна в историята, американската банка търси отговори чрез анализ на рецесиите от Втората световна война насам.Макар че средно рецесиите водят до загуба на около 1/3 от стойността на публичните компании, размерът на кризите варира драстично. Най-малкият спад (-13.9%) е свързан с рецесията през 1960-1961 г., докато най-големият (-56.8%) е по-време на последната финансовата криза от 2008-2009 г. Като цяло данните на Bank of America показват два различни типа рецесии. Шест от 11-те следвоенни финансови кризи са слаби, където пазарът губи средно около 17.8%. Останалите пет обаче са много по-тежки за икономиката, със със средно понижение на пазарите 43.5%. Като цяло изследването на банката показва, че колкото по-рязък е първоначалният спад, толкова по-тежка и продължителна е кризата.Драстичните възстановявания на финансовите индекси, които не са устойчиви, също са основна характеристика сред последната група от по-тежки финансови рецесии. Всяка от петте кризи, в които S&P 500 спада с повече от 27%, включват две основни частични покачвания, при които пазарът се възстановява с около 10% или повече, но не успява да достигне предишния си връх и продължава да губи от стойността си. За всичките 11 рецесии, които банката анализира, след като достигне дъното си, на пазара му отнема средно над 2 месеца, за да регистрира устойчиво възстановяване от над 10%. Тези данни показват, че достигането на дъно след толкова тежък спад е процес, който ще отнеме повече време и има вероятност да има редица краткотрайни опити за възстановяване, преди по-трайното покачване на пазара започне.