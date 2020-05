Китайските маски, които правителството купи, не могат да опазят лекарите

Правителството е одобрило предложен от здравния министър Кирил Ананиев договор за 1.7 млн. евро за китайски маски, които според тестове отпреди шест дни не могат да предпазят от коронавирус медиците

* Статията е допълнена в 18:05 ч.България е купила китайски маски за медиците, за които лабораторно изследване на Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) показва, че не предпазват от заразяване с коронавирусна инфекция, съобщи сайтът "Биволъ".Става въпрос за маски и респиратори по договора на България с Китай от март за около 3 млн. евро. Доставките са платени със средства от оперативна програма "Региони в растеж"."Капитал" разполага с един от договорите, одобрен от правителството на 30 март. Той е за 1 млн. маски, предназначени за защита на медиците, на обща стойност 1.670 млн. евро. Според сайта на компанията производител обаче се оказва, че договорът не е за медицински маски, а за респираторни маски за граждани, които по-скоро предпазват от твърди частици, а не от вирус. Според лабораторното проучване на защитни маски от САЩ, направено на 1 май, тоест месец след сключването на договора, се оказва, че маските на компанията Anhui RYZUR Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. от този тип имат максимална филтрация 33.9% при посочено в доклада на министъра 95% филтриране.На 17 април здравният министър Кирил Ананиев получи лично на летището в София над половин милион от маските. На 2 май пристигнаха лекарства и още 158 хил. маски. Те са по друг договор 1.176 млн. маски.От здравното министерство съобщиха пред "Капитал", че маските от Китай са получени наскоро и все още не са разпределени, а освен това, че те не са медицински, а само предпазни и няма да бъдат разпределяни сред медиците. Отделно от това договорените 1 млн. маски, които се водели медицински, не са получени още. Те, обаче, са от същата фирма и същия тип.Според "Биволъ" производител на поръчаните китайски маски е Anhui RYZUR Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. На сайта на компанията има два вида маски - RZ95A и RZ95B, като първите са медицински, а вторите - за граждани.Те отговарят на ниво на защита KN95, което е китайският еквивалент на FFP2 - най-високото ниво на предпазване от вируси, бактерии и прахови частици.България е договорила 1 млн. маски от типа RZ95B. Точно този модел е тествала американската Национална лаборатория за персонални защитни технологии (NPPTL) , която е част от CDC, и изследването показва изключително ниско ниво на защита. В допълнение в документите от теста е посочено, че маската не приляга достатъчно добре към лицето и като крайна оценка - че ефективността ѝ е само като на филтър за твърди частици."Маските за лице са разделени на различни нива въз основа на ефективността на филтрацията, от които KN95 може да филтрира частици с 95% ефективност според китайския национален стандарт.Изключително важно в борбата с COVID-19 е да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинските специалисти и лицата, които работят в пряк контакт със заразените от вируса. Предпазването на лицата, участващи в диагностиката и лечението на заболелите, както и на органите, осигуряващи противоепидемичните мерки срещу потенциално заразени лица, е от ключово значение за овладяване на епидемията", пише в мотивите си за договора здравният министър Кирил Ананиев, който допълва, че министерството предлага да закупи китайските маски за персонала на лечебните заведения и за ангажираните с работата по овладяване на коронавирусната инфекция.Според договора, който е сключен с Китайската национална фармацевтична външнотърговска корпорация, една маска струва 1.67 евро, или около 1.80 долара. Отделно от това България поема митата, таксите и транспорта на пратките.Участници на пазара на медицински изделия отбелязват, че по време на кризата са успявали да купят китайски маски със стандарт FFP2 на цена 1.50-1.70 долара за бройка, и то при количества под 100 хил. бройки. Според мнението на експертите в сектора цената на пратката от 1 млн. маски е изключително висока, особено ако се има предвид филтрационната им способност.През последния месец множество държави, сред които Канада, Финландия, Нидерландия, Испания, Турция, Австралия, са обявявали, че китайски маски се разминават с обявените стандарти за предпазване. Самият Китай препоръчва през последния месец страните, които поръчват, да правят задълбочени проверки.