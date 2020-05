Новият работен свят

Темата накратко Спазването на дистанция, хигиената и осигуряването на здравна сигурност радикално променят работната култура и среда.

Работата от разстояние ще остане и след края на ограничителните мерки, тъй като не само доказа, че е ефективна, но и пести разходи на работодателите.

Може да се окаже, че "офисът на бъдещето" всъщност е "офисът от миналото".

Много от фирмите ще разделят персонала си на екипи и ще работят в офиса на смени.

Според Кайкер също така социалното дистанциране ще промени и офисната мебелировка. "През годините размерът на бюрата намаляваше - от 1.8 през 1.6 метра, а сега е 1.4 метра и по-малко. Мисля, че ще видим обратния процес, тъй като хората не желаят да седят близо един до друг", отбелязва архитектът.

Дори след края на твърдите ограничителни мерки работата от разстояние почти сигурно ще продължи да се прилага, и то не само като опция за служителите, които са по-притеснителни на тема заразяване. Причината - антиепидемичните мерки демонстрираха нагледно, че тази схема не само може да е ефективна, но пести разходи на работодателите. Според проучване на Масачузетския технологичен институт

Молове без тълпи

Търговските центрове все още не бързат да отварят, но се подготвят с мерки за безопасност



Бизнесът на големите търговски центрове е сред най-разклатените в тази криза. Подобно на всички места, чийто успех се измерва с оживена тълпа от посетители, възобновяването на дейността им ще е при много различни условия. Компаниите, които оперират центровете с отдадени под наем търговски площи, предприемат мерки за безопасност от коронавируса за неопределено време напред. Заради неизвестността дали хората са преодолели в достатъчна степен страховете си, в това число и икономическите, за да започнат масово да ги посещават отново, повечето се въздържат да бързат с отварянето. Но подготовката върви.



Някои от големите молове в Америка, които отвориха с разхлабването на мерките в различни щати, показаха новата реалност в тези популярни места за прекарване на свободното време. Носенето на маски е задължително, пазаруването на групи е забранено, кътовете за деца са затворени. Купувачите могат да проверяват температурата си на специални точки, някъде писоарите в мъжките тоалетни са пломбирани през един, другаде въведени технологии следят гъстотата на посетителите на единица площ да не надхвърли определената норма. Дезинфектантите и честото чистене с тях са повсеместни. Търговците също въвеждат нови мерки - известната американска верига Macy's например ще задържа за 24 часа пробваните, но некупени дрехи, преди да ги върне в залите за продажба.



Моловете в България също се подготвят за новия си живот. Пред "Капитал" от NEPI Rockcastle, оператор на Serdika Center и Paradise Center, казаха, че първите мерки, които са предприели, след като супермаркетите и банковите клонове в тях продължиха да работят, са свързани с безопасността и превенцията. Увеличена е честотата на почистване и дезинфекция, особено в чувствителни зони като входове, тоалетни, сектори за хранене, асансьори и ескалатори.



"След пълното възобновяване на дейността ни ще изискваме задължителното носене на маски от всички клиенти и служители. Съгласно указанията на CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Atlanta, Georgia и REHVA(Representatives of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) увеличаваме естествената вентилация - системите и в двата ни обекта позволяват 100% естествена вентилация. Предвиждаме също извънредна смяна на филтрите и тяхната допълнителна дезинфекция. Ще добавим нови мерки като монтиране на подови стикери, указващи спазване на физическа дистанция", обясниха от NEPI Rockcastle.



В "Сердика" и "Парадайз" освен това броят на посетителите може да се следи в реално време - не само като обща численост, но и в отделни зони. "В момента сме на етап проучване на технология, която ще ни позволи да получаваме сигнали за струпване на хора в отделни места и да предприемем съответните действия. Очакваме в най-скоро време да можем да представим повече информация за този проект", допълниха от компанията оператор.

По-малко от седмица остава от момента, в който извънредното положение заради коронавирус пандемията поне формално ще приключи и много хора ще могат (или ще трябва) да се върнат физически на работните си места. Твърде вероятно обаче много от тях ще се озоват в напълно променено офисно пространство, работна среда и нови изисквания.Опасността от заразяване няма да изчезне в следващите седмици/месеци и тотално ще определя начините, по които работим и общуваме. Здравната сигурност на работното място ще бъде приоритет номер едно на компаниите, които искат да оцелеят. Един-единствен болен с COVID-19 в офиса може да парализира частично или напълно дейността на всяка фирма, както имахме възможност да видим и тук, в България, с плевенската шивашка компания "Мизия".В по-широк контекст пандемията ще има траен отпечатък върху работните процеси и фирмената култура, като катализира революция, която иначе вероятно щеше да отнеме години и може би и нямаше да се развие в тази посока.Първото нещо, което най-вероятно ще се види при връщането на работа, са флакони и автомати с дезинфектанти навсякъде, безплатни маски, по-малко хора в офиса, разредени бюра и много, много табелки с инструкции какво да (не) се прави. Евентуално може да се наложат ежедневни проверки на телесната температура и/или редовни "бързи" тестове за COVID-19 (като в щатски компании катои Home Depot). На някои места може да се появи и офисен "хигиенен полицай", който е оторизиран да следи за спазване на противоепидемичните мерки."Единственото нещо, което знаем със сигурност, е, че "връщането към нормалността" в работното пространство ще е всичко друго, но не и нормално. Правилата, които ще трябва да въведем в офисите, индустриалните и търговските сгради, се променят напълно", коментира Бред Уайт, изпълнителен директор на глобалната компания за недвижими имоти Cushman & Wakefield, пред CNBC. През март и април фирмата е ангажирана да подпомогне над 10 хил. китайски фирми, които искат да осигурят връщането на около 1 милион служители на работа след края на карантината в Ухан.На базата на своя опит в Китай и използвайки данните на Световната здравна организация и медицински експерти, Cushman & Wakefield разработва специална концепция за организация на работното пространство, наречена Six Feet Office и въведена в корпоративната щабквартира в Амстердам. В сърцевината й е редизайн и нови технологии, които да осигурят по-добра хигиена и социална дистанция от поне 1.8-2 метра между работещите. Йорен Локерше, ръководител на холандския офис на компанията, разказва, че това се постига не само чрез разреждане на бюрата, но и чрез визуални сигнали, като например концентрични кръгове, интегрирани в подовата настилка, които да напомнят на хората да не се приближават твърде много.Подобно виждане за по-активно социално дистанциране на работното място застъпва и Арджун Кайкер, бивш ръководител на екипа за вътрешен офис дизайн на водещото архитектурно бюро Foster and Partners и настоящ главен анализатор на архитектурното бюро Zaha Hadid Architects. "Мисля, че оттук нататък ще виждаме много по-широки коридори и врати, повече прегради между отделите и много повече стълбища", коментира той пред The Guardian. Въпросът със стълбищата е особено важен, защото асансьорите в големите офис сгради се очертават като проблемни зони, където спазването на дистанция може да се окаже трудно и където може да се образуват големи опашки и задръствания.Според други архитекти пък може да се окаже, че "офисът на бъдещето" всъщност е "офисът от миналото", познат ни от филми като Office Space с неговите малки кубични клетки, изолиращи с физическа преграда работното място на всеки служител. Това заедно с инсталирането на по-добра вентилация вероятно ще са първите промени, които ще видим в краткосрочен план. "Замислете се за технологичните компании, където всичко е много нагъсто и които работят на пейки рамо до рамо", коментира Гейб Кларк, директор по интериорен дизайн в архитектурата фирма SGA. "На първо място и преди всичко хората искат да се чувстват сигурни", обобщава по този повод и Жанет Пог Макларън, ръководител на глобалната архитектурна фирма Gensler, пред CNBC. "Не препоръчвам всички да се върнем към работата в кубични клетки като през 50-те години на миналия век, но мисля, че плътността в офисите ще се промени", прогнозира Арджун Кайкер от Zaha Hadid, според когото със сигурност ще има преоценка на концепцията за отворения офис.Що се отнася до бюрата, концепцията на Cushman & Wakefield предвижда още едно просто и елегантно решение по отношение на хигиената. Когато идва на работа, всеки служител трябва да вземе хартиена подложка, с която застила работното си място. На края на деня той я изхвърля в кофата, като така намалява вероятността за потенциално разпространение на зарази. Също така според концепцията Six Feet Office на подовете между бюрата са поставени стрелки, които да поощряват хората да се движат из офиса в редица по посока на часовниковата стрелка, намалявайки по този начин срещите лице в лице.Cushman & Wakefield обаче не спират дотук и също така вкарват в действие и безжичните технологии. От фирмата инсталират в офиса датчици, които следят движението на служителите чрез техните телефони. Тези сензори се използват едновременно като начин фирмата да одитира ефективността на своята дизайнерска концепция, а също така и като способ да известява хората, че прекрачват невидимата бариера от шест фута. В случай на евентуално заразяване пък технологията позволява да се проследят потенциалните контактни лица на дадения служител.Други технологии, които най-вероятно ще бъдат масово интегрирани в близко бъдеще, за да се избегне докосването на замърсени повърхности, са фотоклетките и гласовата активация. Все по-често и на все повече места ще срещаме автоматични плъзгащи се врати, асансьори без бутони, както и безконтактни чешми, тоалетни, автомати за сапун и дезинфектанти.Гласовите технологии вече се използват активно при управлението на складовете, но в малка степен в офисите. Това със сигурност ще се промени", коментира Брет Кинсела, основател на технологичното издание Voicebot, предВ средносрочен и дългосрочен план компаниите също така ще бъдат принудени да инвестират средства в по-добри филтриращи вентилационни системи, тъй като масово използваните в момента климатици в общия случай предимно "въртят" въздуха в офиса, без да го пречистват. "Подобряването на системите за филтриране на въздуха е може би най-важният урок, който научихме в Китай", коментира Деспина Катсикакис от Cushman & Wakefield пред Fast Company. "Ще трябва да положим специални усилия да оценим всяко потенциално място в сградната среда, което хората могат да докосват и което може да се превърне в източник на зараза", казва по този повод и Дон Гиплин, президент на Международната асоциация за управление и поддръжка на сгради (IFMA). А докато фирмите смогнат да инвестират средства във висок клас вентилационни системи, редовното отваряне на прозорците за проветрение със сигурност ще се превърне във фирмена политика за повечето компании.Интеграцията на нови технологии, с които да се минимализират възможностите за разпространение на зарази, особено активно започва да се прилага в промишлеността, където струпването на много работници на едно място понякога е неизбежно. Пример в тази посока е италианската компания ISA в регион Умбрия, която произвежда хладилни витрини за барове, ресторанти и супермаркети. В стремежа си да остане в бизнеса фирмата дори инсталира своеобразна светофарна уредба на тоалетните си, за да избегне струпването на хора вътре. Също така, за да върне на работа 200 от своите 800 работници, фабриката започва да прилага стратегия, наречена SWAT (System Workers Advance Tracing). И тук като при концепцията на Cushman & Wakefield всеки от служителите инсталира на смартфона си специално приложение и прикача на своите дрехи вибриращо устройство, което известява при нарушаване на социалната дистанция. Приспособлението също така изпраща сигнал до централна система, където данните се пазят. Подобна система е в тестова фаза и на пристанището в Антверпен, Белгия. Така че по всичко личи, че подобни решения ще станат все по-често срещана гледка във фабрики и офиси.(MIT) около 34 процента от американците, които по-рано са пътували до офиса, са преминали към дистанционна работа. Изследване на Чикагския университет пък уточнява, че толкова са и всички граждани на САЩ, които имат техническа възможност да се трудят от вкъщи. "И когато всичко приключи, те ще поискат това да продължи", коментира Кейт Листер, президент на консултантската фирма Global Workplace Analytics. Това е драматична промяна в щатската корпоративна култура - преди началото на карантината само около 4% са предпочитали да работят дистанционно.За повечето компании работата от разстояние ще е и необходимост, за да могат да осигурят необходимата дистанция, без да се налага да наемат допълнително офис пространство. Поне на първо време голяма част от фирмите вероятно ще трябва да разпределят служителите си в няколко групи, които да се редуват в различните дни от седмицата. Това също така е гаранция, че цялата фирма няма да се окаже под карантина по едно и също време, ако някой се окаже заразен. "Може би ще трябва да разделяме работното пространство и половината от служителите например да идват физически в понеделник и сряда, а останалите - във вторник и четвъртък", убеден е Гейб Кларк, директор по интериорен дизайн в архитектурата фирма SGA. Работата на смени според него ще позволи сядане през бюро и по-голяма дистанция.Дори и след връщането на работното място видеочатовете поне за известно време вероятно ще се запазят като предпочитана форма за провеждане на срещи и съвещания. Причината: конферентните зали в повечето офиси не позволяват спазването на дистанция, освен ако в тях не присъстват максимум 4-5 души. "Смятам, че добрите практики ще се запазят. Мисля, че всички развиваме "нови мускули" за работа във виртуална среда", коментира Наджай Юсуф, управляващ директор на лондонския офис на Boston Consulting Group. Според нея спонтанният социален експеримент с дистанционната работа на милиони хора се е оказал успешен, изградил е чувство на доверие и затова в постпандемичния ни работен календар може да очакваме да имаме по-малко срещи. "Все повече срещи ще се превърнат в имейли, а все повече имейли - в чат съобщения", обобщава тя.