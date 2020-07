Разработката на ваксини за COVID-19 напредва все по-бързо

След като в понеделник официално беше обявено, че ваксината за новия коронавирус, разработена от Университета Оксфорд и фармацевтичния гигант AstraZeneca, е безопасна, предизвиква силен имунен отговор в човешкия организъм и до дни ще навлезе в третата заключителна фаза на клиничните изпитания, днес стана ясно, че още два претендента успешно се включват в надпреварата на финалната права. Става дума за експерименталните медикаменти, разработени от китайската биотехнологична фирма CanSino Biologics Inc. и германската BioNTech, която работи в сътрудничество с щатската корпорация Pfizer. Според разследване на информационна агенция Bloomberg руският политически и икономически елит вече е започнал да се имунизира с тестов медикамент на московския институт "Гамалея", който ще бъде пуснат за масово тестване на 3 август в Русия, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Фаворитите

Експерименталната ваксина на CanSino Biologics Inc. също дава едни от най-обещаващите резултати според данните на междинно клинично проучване, цитирано от авторитетното медицинско писание The Lancet. Авторите на публикацията твърдят, че продуктът изглежда безопасен и предизвиква имунен отговор в човешкото тяло, но правят уговорката, че нито един от доброволците не е бил изложен на SARS-CoV-2, така че за момента изследването няма как да прецени дали реално се изгражда ефективна защита срещу заразяване. Това трябва да стане ясно по време на фаза 3 от клиничните проучвания, при която хиляди доброволци ще бъдат имунизирани в район, където пандемията от новия коронавирус е особено активна. Още през май CanSino Biologics Inc. беше един от най-големите претенденти в битката за създаването на първата ваксина, след като първа публикува данни от клинични проучвания върху хора. Продуктът също така вече е одобрен за експериментално използване в китайската армия.

Другият силен фаворит - германската BioNTech, пък обяви подробни данни от изпитания на експерименталната им ваксина върху 60 здрави доброволци в Германия. Резултатите също показват, че медикаментът не провокира опасни странични ефекти и предизвиква силна имунна реакция. Продуктът на BioNTech също така повишава нивата на Т-лимфоцитите, отговорни за борба с новия коронавирус, коментират изследователите. Очакванията са Pfizer и BioNTech да започнат мащабно проучване с участието на 30 хил. души до края на този месец.