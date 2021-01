Няма европейска страна, в която да е разрешено ползването на ивермектин срещу COVID-19

В един интересен ракурс, e добре да се знае, че

компанията, създала ивермектин - MSD

от 1987 г. съвместно с регионалните структури на СЗО и редица неправителствени организации провежда мащабна кампания за ерадикация на речната слепота и лимфатичната филариоза в Латинска Америка, Африка и Йемен, като досега безвъзмездно е предоставила милиарди дози от лекарството. Ежегодно се предоставят около 300 000 000 дози. Апропо на сайта на тази т.нар. Mectizan Donation Program е обявена позицията на експертния комитет, която гласи, че високата концентрация на ивермектин, необходима за постигане на антивирусни ефекти при лабораторната тъканна култура, далеч надхвърля безопасните нива на дозиране, одобрени от FDA за лечение на паразитни инфекции, като на практика е в пъти по-висока от нивата, тествани някога в хуманната медицина. Оставям изводите на вас.

В заключение, четейки становищата на PAHO/СЗО, FDA (САЩ), NIH (САЩ), National COVID-19 Clinical Evidence Task Force (Австралия), ICMR (Индия), IETSI (Перу) и много други организации, оставам с впечатлението, че те не вярват на чудеса. Само мащабни многоцентрови проучвания с адекватен дизайн и достатъчен брой пациенти ще могат да ги убедят, защото както регулаторите отвъд океана обичат да казват: In God we trust, the others must provide data