Епизодът Търново

Автор: Цветелина Белутова

"Велико Търново е малко, но не задушава", казва Пламена Славчева, която говори с отчетлива испанска ритмика в гласа. Тя има нетипична история: ако някои хора идват от други страни в България или се завръщат в родните си градове, след близо 15 години живот из различни места Пламена избира Търново като място, на което да събере себе си след семейна трагедия и да се фокусира върху дебютния си пълнометражен документален филм No Way To Say Goodbye ("Няма как да си кажем сбогом"), който отскоро има първи трейлър.

Родена е в Търговище, където прекарва детството си, после учи в Първа езикова гимназия във Варна. Завършва медии и комуникации в Аликанте, Испания, за кратко работи в рекламна агенция в София, връща се в Испания, за да завърши магистратура в Билбао, след това работи в областта на културния и ивент мениджмънт в Холандия, Швеция, Люксембург, Сингапур, след което живее близо две години в Сидни. В Австралия тя снима направилия прожекция на кинофестивала в Кан "Сърце в природата – еволюция на един човек", кратък филм за екологичните инициативи на Крис Дарвин, внука на Чарлз Дарвин, а впоследствие двамата работят по мобилното приложение The Darwin Challenge.

През есента на 2017 г. животът й се променя рязко. Баща й преживява тежка катастрофа, а след като е приет в болница, той остава без медицинска помощ в продължение на два часа и умира. Това води нея, майка й и сестра й да се опитат да разберат повече за случилото се, въпреки че след подадено оплакване Министерството на здравеопазването отговаря, че нарушения не са открити. No Way To Say Goodbye е посветен на травматичното събитие, лавинообразността на проблемите в обществото ни и пробойните в здравната система.

Пламена завършва снимките по него с аржентинско-австралийски екип ("Те виждат много неща в средата тук, които аз не виждам"). Не получава финансиране от Националния филмов център. В рецензията се казва, че сценарият изглежда прекалено самовглъбен в личната история, без потенциал за артистична стойност. Като че ли животът й напоследък е една постоянна борба с различни системи и предубеждения.

Автор: Цветелина Белутова

Пламена уточнява, че това няма да бъде типичен документален филм, няма да видим разследвания около трагедията или обясняването й с историческите или политически наслагвания. "Има доста поезия в него." Описва го като филмово есе и мост между личното и универсалното. Вдъхновява се от експерименталния подход на хора като Крис Маркър, един от най-енигматичните режисьори в независимото кино. Самата тя участва във филма си, както и хората до нея в момента, "пъстри хора от различни поколения". Иска да хване това усещане, че в опита си да направиш света по-добър около себе си се получава едно "блъскане срещу стената", но без да навлиза в "онази силна негативност, която пулсира отдолу и заразява". Абстрактният изказ е в известен смисъл щит срещу тази негативност и реалността, в която върлува. "Все едно си срещнал чудовище и не знаеш как да го опишеш."

Търново се превръща в добра отправна точка покрай нуждата от живот в града, но с достатъчно уют и близост до акцентите на филма. В началото се усеща като "пълен аутсайдер", докато не намира "малко, но креативно и алтернативно ядро от хора" в града. Преживяването я замисля, че след толкова години на постоянни премествания приятелите й в България са изцяло свързани с детството, не толкова с интересите й. Търново е тестът, с който може да провери дали може да намери такава среда. Намира много нереализиран потенциал в града. "Като че ли той е оставен на default mode. Има изолирани опити за визия за града, но засега се наблюдава една разпокъсаност."

"Хората имаме интуитивен подход да сравняваме различните места, но понякога сравненията са напълно нерелевантни", казва Пламена, която продължава да работи от дистанция за The Darwin Challenge. "Не може да се сравняват Лондон и Търново, тъй като човек би търсил различни неща в тях. А и голямо значение има в какъв етап от живота си се нанасяш на определено място. Във всяко място си като друг човек. Сидни ми липсва донякъде, но, от друга страна, чувствам този период като затворена глава." Не я притеснява, че от година живее в град, който е далеч от филмовата индустрия или големите фестивали. "Това вече няма чак такова значение, също както с времето има повече свобода да работиш от дистанция - нещо, което почти не беше възможно преди десетина години."

Пламена звучи оптимистично и е сигурна, че ще доведе проекта докрай. "Ако можех да избирам, нямаше да говоря на тази тема, но като мълчиш, ставаш част от проблема."