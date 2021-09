По-дигитална София: как работи електронната система за смяна на адреса?

Следва прикачването на сканирано копие на настанителна заповед или договор за наем. Изискват се и данни за целта на пребиваване и периода. После се избира столичният район и се въвежда адресът, на който потребителят иска да бъде регистриран. Следва проверка на данните и разписване с електронен подпис. Подписването отново се случва в мобилното приложение Evrotrust. След това смяната на адреса би трябвало да бъде финализирана.

В същото време собственикът на жилището получава имейл и трябва да потвърди (отново чрез сайта и приложението) съгласието си. Той отново се идентифицира и потвърждава, че е собственик на имота, като трябва да прикачи приложено сканиран нотариален акт. Отново се изисква електронен подпис и процедурата е завършена.

(виж клипчето)