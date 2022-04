Маймуните отиват на юг

България е страна, която влиза в турнетата най-често на вече залязващи групи. Това ще се промени във вечерта на 12 август, когато на пристанището в Бургас първо гостуване в България ще направят Arctic Monkeys, все още в зенита си като комерсиална релевантност и с дългоочакван албум, планиран по-късно тази година.

До голяма степен, подобно на гостуванията на Metallica в Пловдив през 1999 и на Depeche Mode през 2006 г., концертът ще бъде знаков за цяло поколение (и вероятно за някои от българските рок групи, които превърнаха честите кавъри на Arctic Monkeys в обичайна част от репертоара си). Когато миналата година билетите бяха пуснати, интересът доведе до срив в системата, придружен от хакерска атака, а в крайна сметка концертът в Бургас беше разпродаден за час. На 12 август Алекс Търнър, Джейми Кук, Мат Хелдърс и Ник О'Мълей ще бъдат посрещнати от 11 000 души.

Inhaler

С Arctic Monkeys идват и обещаващите ирландци Inhaler като подгряваща група на предстоящото турне. Миналогодишният им дебютен албум It Won't Be Like This застана директно под номер едно в британския чарт, а бързият им пробив се дължи и на един любопитен факт - вокалистът Илайджа Хюсън е синът на Боно от U2.

И все пак защо Бургас? Вероятно който и град да беше избран за този концерт, той пак щеше да бъде разпродаден. "Основен фактор е опитът от региона", казва Мартин Михайлов, един от организаторите на концерта, управител на клубовете "Строежа" и "Терминал 1". Той е и мениджър на българската група с предстоящ нов албум Jeremy?, които ще открият събитието на 12 август, преди Inhaler и Arctic Monkeys да излязат на сцената.