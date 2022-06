Стефан Дудов, който иска да отгледа IT общество в Пазарджик

По-голямата част от останалите членове на екипа дойдоха с директни референции, като при тях процесът на подбор беше по-различен. Започнахме да изискваме от всеки, желаещ да влезе в екипа, да създаде проект, който отнема около 2 месеца. Даваме им доста материали за четене и гледане, които да помогнат на кандидатите да се справят. Просто казано, ако някой е готов да отдели толкова време, за да стане част от колектива и да се справи успешно с проекта, заслужава да му се даде шанс.

Към днешна дата, една година след откриването на фирмата, екипът вече е от 5 души, вкл. и един е ученик от Математическата гимназия, който е стажант при нас.

С какво се занимавате по-конкретно?

Концепцията какво да прави фирмата се промени с времето. В началото си мислех да работим директно с външни клиенти като подизпълнители за различни проекти. За съжаление обаче, въпреки че младшите ни програмисти бяха доста добре подготвени, никой не ни даде шанс и не успяхме да намерим проект.

В последствие, реших постепенно да прехвърля всички IT дейности за друга моя фирма от външни подизпълнители към екипа в Пазарджик. В момента изцяло поддържаме и разработваме онлайн платформа, която обхваща всички бизнес процеси свързани със създаването на SEO оптимизирано текстово съдържание на над 40 езика и се ползва от хиляди хора по цял свят.

Какви езици използвате?

Какъв интерес наблюдавате?

А защо държите на работа в офис?

Пазарджик не е привлекателната бизнес дестинация, но онкурентни заплати, интересни проекти и бизнес среда са това, което ще накара младите хора да останат в града Фотограф: Анелия Николова

Основно използваме PHP (Laravel) и JavaScript (Vue.js). Ако успеем да наемем опитни профили с други езици, сме склонни да направим още екипи около тях.Не мога да кажа, че има много подходящи кандидати, още по-малко опитни такива, но смятам, че се вече се разчува за фирмата в града. Няколко от водещите гимназии се съгласиха да поставят наши плакати, с които да покажем на зрелостниците, че реализацията им в Пазарджик вече е възможна. Понякога има интерес и от младши програмисти, живеещи в Пловдив, но задължителното присъствие в офиса през първите 6 месеца ги отказва.Всички хора, които наемаме, са с базисни знания и без опит. Смятам, че е много трудно да се обучават такива кадри, ако не са ежедневно в офиса с менторите. След края на обучителния период имаме хибриден модел на работа и възможност за работа от вкъщи. Наемането на офис също така демонстрира ангажираност и сериозност, особено в малкия град. В началото имаше не малко хора, вкл. и кандидати за работа, които идваха и ни чукаха на вратата, за да се уверят, че фирмата реално съществува.

Трудно ли беше намирането на офис пространство в Пазарджик?

Как изглежда бизнес средата в града?

Каква е стратегията ви да задържите работниците, за да не избягат в друга, по-голяма компания?

Беше интересно, защото в Пазарджик няма кой знае колко офис сгради. По мое мнение, само една е подходяща за IT фирма и директно наехме офис в нея, на един от високите етажи.Изключително малко са фирмите, които предлагат кариерни възможности за висококвалифицирани кадри. С удоволствие бих помогнал на някоя фирма от IT сектора, а и не само, да отвори офис в града и да си наеме екип. Колкото повече възможности за реализация съществуват, толкова по-голяма част от хората ще започнат да остават или да се връщат, а от това ще спечелим всички.Основната част от стратегията ми е доброто заплащане, което след обучителния период е на нивата в по-големите градове. Нерентабилно би било да поддържам ниски възнаграждения, след като Пловдив е на 25 минути с кола, а работата от вкъщи в IT сектора е повсеместна. Проектът, по който работим в момента, е доста мащабен и страшно интересен, което също е много важно за задържането на хората в екипа.