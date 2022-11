Календар: културните събития в Пловдив до края на 2022

26.11. Концерт на Me and My Devil в Rock Bar Download. Групата издаде дебютния си албум през пролетта, а в нея са музиканти със солиден опит на българската музикална сцена покрай предишните си групи (фронтменът Ангел Каспарянов от "Сепуко 6", китаристът Васил Първановски и басистът Мартин Стоянов от Odd Crew, барабанистът Деян Драгиев-Даката от Babyface Clan и "Ревю").

До 27.11. Сборна юбилейна изложба "5/6/7" в галерия "Капана", организирана от Дружеството на пловдивските художници. Заглавието реферира към кръглите годишнини на включените автори, които съответно навличат петото, шестото и седмото десетилетие на живота си. Куратор е Константин Отонов.

До 30.11. XIII Международен Фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща". Програмата ще завърши със събитието "Млади пловдивски таланти", което ще представи пианиста Виктор Вичев и перкусиониста Александър Вичев. Повече за програмата и участващите на www.musicartissimo.com.

5.12. "Министър на щастието", стендъп шоу на Оля Малинова от "Три жени на микрофона" в Plovdiv Event Center.