Струват ли си милионите за "умните" светофари в София?

И защото понятието "умни светофари" все още е по-скоро между абсурдното и абстрактното в разбиранията на софиянци, "по учебник" интелигентните светофари би трябвало да следят данните от детекторите в реално време (брой коли и време на преседяване върху датчика) и да удължават зеления сигнал за по-натоварените направления. Или да го намаляват за останалите направления, когато по дадена улица не се задават автомобили.

Според депутата от "Демократична България" Иво Мирчев системата за управление на трафика в София не работи добре, като това е резултат от липсата на единен подход. "Преди повече от 10 г. бе обявено, че в София ще има автоматизирани "умни светофари". Това е реализирано само на няколко кръстовища и е пресилено да се каже, че те особено автоматизират трафика, а причината е в настройката на системата", коментира Мирчев. Той е и управител на Pro Smart System - фирма в сферата на "умните решения", работеща по чуждестранни проекти. Мирчев пояснява, че наличието на "умен светофар" предполага висока степен на автоматизация в управлението на трафика, а това в София не е налично. "През 2021 г., няма промяна при нивата на задръстване в София", сочи сайтът TomTom, като базата за сравнение е 2020 г.

Светофарът на бул. Константин Величков, където наскоро бяха направени промени - забрани се левият завой към "Стамболийски" Фотограф : Цветелина Белутова

Дали тези данни са достатъчни, за да се прецени до какви ползи води системата, е друг въпрос. Например американската компания Rhythm Engineering, която е изградила над 3 хиляди "умни светлинно регулирани кръстовища" в САЩ, споделя, че се правят специални проучвания (before and after case studies), за да измерва оптимизациите. По този начин се дава много ясна и обективна оценка на направените промени за конкретен булевард/участък и т.н. Изглежда, че София прави някакъв опит за това сега - в новата поръчка е включено преброяване на транспортните потоци, изготвяне на транспортен анализ и транспортен модел за тях.