Десетгодишният възход на една мрежа: от Столична община до Фонда на фондовете (2/3)

В миналия текст от поредицата "Капитал" разказа за странните връзки, минаващи през офшорни дружества в Кипър и стигащи до Столична община, където определени фирми печелят милиони левове публични пари. Една от свързаните с тях - "Транс Софт Интернешънъл", стига до държавния Фонд на фондовете като партньор във фонда "Морнингсайд Хил" преди четири години.

През февруари 2019 г. основният разпределител на държавно рисково финансиране - т.нар. Фонд на фондовете, избира за посредник обединение "Морнингсайд Хил", което ще трябва да инвестира 67 млн. лв до 2023 г. В този фонд като частен привлечен партньор (гарант) влиза компанията с един служител "Транс Софт Интернешънъл".

Тогава тя е собственост на Павел Гечев - една от основните брънки въвверига от фирми, печелещи различни поръчки на Столична община през годините (прочетете историята за връзките тук). Самата ТСИ пък изглежда като свързващ елемент между хора, работещи във фонда, държавата и Столична община.

Но да започнем от конкурса. По това време ФнФ раздава доста пари на такива посредници и "Морнингсайд хил - фонд за рисков капитал" е един от многото. Управители на "Морнинсайд хил" са Павел и Екатерина Велкови, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев. Велкови обясняват решението си да създадат фонд с дългогодишния си опит в сферата. "Цял живот се занимаваме с фондове и финанси. Работили сме това в Щатите, Нигерия, България, после по взаимни хедж фондове. Изцяло с това сме се занимавали и решихме да направим един фонд в България", коментира Велков.

А критерият с най-голяма тежест в изборната процедура е именно опитът в инвестициите. Според процедурата тогава мениджърът получава общо 67 млн. лв., които трябва да инвестира до 2023 г., като очакванията тогава са, че с ресурса ще бъдат подкрепени минимум 16 компании. Към момента са инвестирани малко над 40 млн. лв (виж в карето долу в какво инвестира фондът).