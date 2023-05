Бумът на бургаските болници

През 2021 г. МБАЛ "Бургасмед" поставя началото на изграждането на изцяло нов 6-етажен корпус на медицинския комплекс. В него вече са изградени нов операционен блок, както и обновено отделение по анестезиология и интензивно лечение.

През периода 2022-2023 г. в лечебното заведение са разкрити отделения по съдова хирургия и урология. Дейността на отделението по вътрешни болести се разширява със сектори по ендокринология и ревматология, които предстои да заработят.

През 2022 г. лечебното заведение купува съвременно поколение апаратура, сред която последно поколение компютърен томограф (скенер) Somatom go Up и мобилен апарат тип C - рамо за обезпечаване на дейността на отделението по съдова хирургия на технологичния гигант Siemens Healthineers. Сред съвременната апаратура, която заработва през последните няколко години, са ангиографската система Artis one и рентгенов апарат Multix Swing, казват от болницата.

Акцентът върху онкологията в "Дева Мария"

Университетската болница открива онкологично отделение през 2017 г., а през 2021 г. прави първата копка на изцяло самостоятелна онкологична болница.