Съвременно изкуство | На хоризонта има БУНА

Ще участват още проф. Владимир Иванов, Доника Йорданова, както и стрийт арт художниците Алекси Иванов и Виктория Георгиева-Mouse.

За първи път варненската галерия Largo ще покаже съвременно изкуство, в случая от Жанина Маринова. Случаят е и възможност за по-голямо внимание към иначе дългогодишни галерии като основаната през 2000 г. Le Papillon.

София акостира във Варна

Ще гостуват почти всички значими пространства за визуални изкуства в столицата: "Аросита" (с творби на Анна Бачева, Александър Вълчев, Елена Назърова, Катя Гецова, Сашо Стоицов, Сияна Шишкова), Aether, DOZA, Little Bird Place, ONE (Богдан Александров, Георги Янков, Иван Костолов, Свилен Стефанов), Swimming Pool (с инсталация на крайбрежния минерален басейн Moonlight), Институтът за съвременно изкуство (с лекция на Лъчезар Бояджиев и работи от Калин Серапионов и Мария Налбантова), КО-ОП, галерия Synthesis, Structura, ПОСТА (с проект за преобразяване на витрината на ключарското ателие на улица "Цариброд" 12), студио за звук и форма "Белка" (Валентина Шарра, Петър Сапунджиев, Мила Янева-Табакова, както и Мартиан Табаков и Мартин Пенев, които ще участват на фестивала и с групата си КАКЕ? в "Ментол" в петък вечер), DOMA Art, дигиталната галерия gallery gallery на Албена Баева и Рене Беекман, която ще представи скулптура с добавена реалност от Петя Боюкова в Work del Mar Premium Coworking,

Галерия +359 ще допринесе с едно от няколкото чуждестранни участия - изложбата Home is Where You Make It на турската художничка Гьонюл Нухоглу.