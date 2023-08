Роза на стената и вятър на покрива: колко полезни може да са малките идеи на "Градолюбители"

Днес двете девойки са вече десети клас в нови училища, но продължават да работят по идеята. Имат работещ и сертифициран прототип, а всички средства за изработката са събрани чрез участия в различни форуми и състезания, като последното е "Градолюбители".

При тестовете в магазина на "Метро" в Бургас се установява, че за около 45 минути батерията на телефон може да бъде заредена с около 20% Фотограф : Георги Куманов

След консултация от Фонда на фондовете ги свързват с "Кауфланд", които са отворени да позволят на момичетата да тестват с клиенти в обект на веригата своя прототип. Това обаче се проточва във времето и минават почти две години. Така менторът на Антония и Румяна Николай Ганчев, член на ABLE (the Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs), в програмата TeenНоватор ги свързва с Димитър Вутков, ръководител сектор "Маркетинг и Франчайз" в "Метро България".

Той съдейства и с ръководството на магазина на веригата в Бургас, двете ученички в продължение на няколко дни да показват и обясняват на клиентите на търговския обект как да използват количката. За тях това е изключително ценно, тъй като имат нужда да съберат данни и мнения от клиенти в реална среда. Вутков коментира за "Капитал", че "въпреки високото натоварване на магазина по време на летния туристически сезон ние решихме да подадем ръка на тази иновативна идея и ще следим с интерес развитието ѝ".

"Метро България" е социално отговорна компания и темата за енергийната ефективност и алтернативните източници на енергия заема централно място в нашата ESG стратегия. Именно поради тази причина сме отворени към различен вид иновации, които предлагат решения в областта. Като търговец на едро за нас е важно какви са нуждите на клиентите ни и по-скоро склонността им да ползват подобен тип решения. Димитър Вутков ръководител сектор “Маркетинг и Франчайз” в “Метро България”

Антония казва, че клиентите са доволни от възможността да пазаруват, а през това време мобилните им телефони да се зареждат. Прототипът, естествено, има нужда да се доработва. Следващата естествена стъпка за двете изглежда да намерят стартово финансиране и да предложат продукт, който ритейл веригите да имат интерес да купят. А междувременно - и да завършат училище.