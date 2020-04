Моят дом е моят офис, ресторант, детска градина...

"Имам шизофренното усещане, че съм учителката, готвачката и лелята от яслата едновременно"

Ирина, 37 г., технически съпорт в аутсорсинг компания, и Георги, 39 г., служител в компания за спортни залагания



Въпреки че ми отне спокойствието, мога да кажа, че извънредното положение ми подари малко повече време за сън. Ставам 40 минути преди началото на работния ден. Пия едно бързо кафе, минавам през банята и сядам пред компютъра. Междувременно малкият ни син (2 години и 9 месеца) е на крака и готов за нови приключения. Големият, който е на 7, се възползва от ситуацията без задължително ранно ставане за училище и остава в леглото поне до 10 ч.



Смяната ми е от 9 до 15.30 ч. (работя на 6-часов фиксиран работен ден). През това време обаче съм буквално вързана за компютъра. Затова, докато аз съм на смяна, грижата за децата е изцяло поета от баща им. Той става, приготвя им закуска (носи и на мен в импровизирания ми офис) и се опитва да ги опази живи, докато работи с половин ръка и четвърт око на лаптопа наблизо. Неговата работа е по-гъвкава, освен това е свързана с международни спортни събития, та в момента предвид отмяната на 90% от случващото се в света на спорта ангажиментите му са далеч от стандартната му работна натовареност. Въпреки това той често остава да доработва до късни доби.



В 15.30 ч. смяната ми свършва и щафетата поемам аз. Започвам с т.нар. дистанционно обучение на първокласника - чета диктовки за родната стряха, обяснявам за умаляемо и умалител. В един момент развивам шизофренното усещане, че съм учителката по математика, готвачката и лелята от яслата едновременно.



При въвеждането на извънредното положение пуснаха почти всички да работят от вкъщи. Пуснах си две седмици платен отпуск доброволно. В края на първата обаче вече беше ясно, че онова, което се случва, е the new normal. Нямаше как да прекарам целия този период в отпуск (платеният нямаше да стигне, а доброволният неплатен не ни е опция от финансова гледна точка), затова в края на първата седмица прекратих отпуската си и реорганизирахме семейния режим, така че да мога да работя. Обособихме отделна стая и работен кът, където да имам възможност да се концентрирам, разпределихме часовете за гледане на децата и така започна нашето семейно new normal.



Според мен настоящата ситуация поставя в изключително неравнопоставено положение родителите на деца в яслена и ранна детскоградинска възраст. Същевременно очакванията към родителите са да бъдат служителите, които са били и в офиса, без значение възрастта на децата им и тяхното присъствие наоколо. Това е капан, който ни превръща в изтощени, изнервени, блокирани и блокирали между четирите стени настоящи и бъдещи хора. Стресът е неизбежен заради липсата на реална алтернатива. Не ни е позволено да не се справим с отглеждането на децата. А вариантът да загубим работата си заради неуспешно балансиране между двата основни ангажимента на практика също застрашава грижата за децата - този път от финансова гледна точка.