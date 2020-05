ЕБВР предлага безплатни ресурси за справяне с кризата за малки и средни фирми

Замръзването на икономиката се отрази на много малки и средни фирми

© Надежда Чипева

Прогноза за България



Оценката на ЕБВР за влиянието на кризата върху българската икономика показва, че мерките за ограничаване на епидемията ще доведат до 36% спад на потреблението, като най-много ще намалеят социалните разходи и тези за дълготрайни стоки. Износът ще пострада от икономическото забавяне в Европа и затруднените вериги за доставки. Особено силно засегнат ще бъде секторът на услугите, най-вече туризмът. Заради увеличената несигурност инвестициите ще бъдат отложени най-малко до втората половина на годината. За тази година ЕБВР прогнозира 5% спад на българския БВП, а за догодина се очаква ръст с 4%.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) пуска безплатна онлайн програма с полезни съвети и ресурси, които да помогнат на микро-, малките и средните компании да се справят с икономическите последици на кризата покрай коронавируса. Целта е помощта да достигне до 10 хил. души в 30-те държави, където банката оперира, включително България.Програмата е наречена Know How to... in a Crisis и е част от платформата The Know How Academy на ЕБВР. Тя представлява хъб, където предприемачите имат достъп до практическа подкрепа, обучителни материали и експертни съвети за управление на кризи. Те могат също да се включат и в дискусионни форуми, където да обсъждат проблеми и възможни решения с други предприемачи. Хъбът предоставя също и специфична информация за различните мерки за финансова подкрепа, която правителствата и банките в различните държави предоставят.Програмата ще се фокусира върху пет ключови теми за бизнеса, които са свързани с управлението на кризи. За момента наличен е първият модул, където фирмите могат да научат как да си гарантират работеща верига на доставки и редовни парични потоци. Останалите четири модула предстои да излязат скоро, като те ще покриват теми като финансово управление, финансиране на фирмата, персонал, управленски и лидерски предизвикателства. Всички ресурси се предлагат на пет езика - английски, руски, украински, турски и арабски.